【逃犯條例】「連儂牆」重現各區　響應「散落社區」呼籲 (21:59)

【16:05】除了大埔和觀塘站，港鐵香港大學站、美孚站、荃灣站、沙田站、屯門站、元朗站等車站外都有「連儂牆」出現。

【16:00】今日（6日）下午觀塘有居民自發擺街站，以彩紙築起「連儂牆」，希望讓在反修例運動中失望的市民借文字找情緒出口，亦有人舉起免費擁抱（Free Hug）字牌，冀以擁抱為香港人打打氣。亦有居民派傳單宣傳明日九龍區的遊行活動，又有人發起放眏會，播放反修例抗爭運動和抗爭者訪問的新聞片段，不讓民主運動聲勢下滑，並把抗爭的種子帶入社區不同年齡層。

觀塘地鐵站外，寫上各式打氣字句的彩紙貼滿告示板，築起新的連儂牆。90後見習工程師Matthew在通訊軟體Telegram群組發起集合有志到社區擺街站的觀塘年輕人，今日一行六七名義工擺街站，呼籲路人寫下心聲。Matthew說，近日有多宗輕生個案，希望連儂牆讓在運動中失望的市民借文字找情緒出口，亦希望反修例的運動不會慢慢熄滅，他自資印發宣傳單張解釋反修例運動和宣傳明日九龍區的遊行。

街站附近亦有人舉起免費擁抱（Free Hug）字牌，他們不斷向路人說「過嚟攬吓啦，唔使怕醜呀」，冀以擁抱為香港人打打氣。

同一地點有另一班約10名年輕人，以簡單的摺櫈、紙皮、小型放映機辦小型放映會，播放反修例抗爭運動和抗爭者訪問的新聞片段。90後設計師Alex同樣指出，10多名搞手素未謀面，連對方的背景也不清楚，早兩日開始有人在Telegram群組表示辦放映會，集合了一班有志之士。今次是Alex第一次在街頭辦放映會，他說，為了不讓這場民主運動聲勢淡下來，並把抗爭的種子帶入社區不同年齡層，讓較年長的居民都認識抗爭原委。

在連儂牆貼上「年青人要加油」字句的錢太說，6月9日大遊行自己亦有與丈夫行了一段路，但之後丈夫狀况不太適宜外出就沒有再遊行。她說，「我們這一代老了，社會屬於年輕人」，希望為年輕人打氣。

擺街站期間有兩名軍裝警員前來，表示收到關於街站的投訴，在場區議員和助理上前了解，並向警方表示街站屬和平行動，留下身分證號碼後，警員逗留約數分鐘後離開。民主黨九龍東支部副主席、觀塘區議員莫建成表示，得知今日有居民自發行動，擔心會有反對者或警員前來，區議員今午在場觀察和協助，未來會繼續以這種模式協助市民發起的各式公民運動。

【15:29】反修訂《逃犯條例》風波延續至今，數日前金鐘立法會大樓旁的「連儂牆」於6月30日的撐警集會被破壞，日前清潔工開始清理。有網民發起把連儂牆「散落社區」。在大埔墟港鐵站附近行人隧道，有市民自發提供紙筆及便利貼，在隧道內重建起一片彩色的連儂牆。有中年婦女高呼邀請市民一起寫，又說：「班人清唔完㗎！」

下午2點許，約7至8名市民聚集隧道內默默地寫，當中有小孩。19歲鄭小姐表示，自己沒怎樣看連登討論區，沒聽說過有人會於社區內重設連儂牆，得知連儂牆在撐警示威被清理也感失望，但今日經過此處時看到這片風景，不禁「嘩」了一聲，大受感動，「因為佢哋嘅夢想一直係遍地開花，每個區都有，就真係遍地開花啦！」

許太在隧道內大叫「大家一齊嚟寫啊」，有市民說稍後回來寫；她笑說：「返嚟要寫100張！」她說，自己只是路過，強調這連儂牆是市民自發的，她又稱：「 （撐警集會參與者）打完人搣人啲嘢。佢哋清唔到㗎。」

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