「光復屯門公園」遊行　屯門警署外示威者散去【多圖】 (21:30)

【21:20】一名戴眼鏡男子被示威者發現於屯門警署外拍攝其他示威者，他否認是警員或記者，又拒絕透露有否拍攝及交出手機。擾釀一小時後，他被人搶去手機及扯爛衣服，經在場社工檢查下發現存有大量7月1日的示威照片及影片。大批警員其後介入拉開該男子，帶他離開。

另外，大批警員走到警署外戒備。

【21:00】主辦「光復屯門公園」遊行的屯門公園衛生關注組表示，有超過1萬人參與遊行，警方表示最高峰時有1800人。現時仍有數百人在屯門警署外佔據道路。

關注組表示，已要求區議會及康文署於兩個月內擬定屯門公園取消自娛區的時間表。若兩個月內未見成效，關注組會發動一人一電郵行動「轟炸各執法不力的部門信箱」，同時向申訴專員公署投訴康文署、入境處等執法不彰。

【20:45】示威者要求警方交代是否「放生罪犯」，民主黨議員許智峯及林卓廷協助示威者與警方交涉。

【20:15】示威者在屯門警署正門附近道路集結，向留在現場的高級警官投訴，不滿涉嫌打人者被送走，警官在示威者要求下出示委任證，解釋已記錄涉事者資料，可留待以後追究。

【20:10】警方防線一直向後撤，原佔據杯渡路東行線的示威者擴大佔據範圍至西行線。警員其後散去，示威者自動退開，讓車輛沿一條行車線通過。

【19:50】另一名與示威者爭執的紅衣女子亦在警員護送下離開。

【19:45】大批警員在群情洶湧下護送白衣男子離開，示威者湧出杯渡路緊隨其後，警員則築起防線，直至白衣男子登上警車離去。數百示威者繼續逗留在杯渡路馬路上。

【19:00】數名穿上寫有「忠義」字樣白衣的男子在屯門公園內與示威者爭執，互相推撞。

【18:30】一名男子與示威者爭執，被警員護送帶走，於V City外登上的士，示威者對此不滿及包圍的士，有警員一度使用胡椒噴霧驅散示威者。部分示威者轉往屯門警署方向。

屯門公園內有便衣探員透過揚聲器呼籲示威者配合警方行動，數十名警員陪同被困在女廁約兩小時的女子離開公廁，沿天橋到對面的天后廟外，女子登上一輛私家車離開。其間有示威者包圍指罵，情况一度混亂。

【17:15】遊行隊伍於下午3時出發，沿途有人走出馬路，警方一度展示黃旗警告。

下午約4時，遊行隊伍到達屯門公園，其間一名疑為表演者的女子遭遊行人士「狙擊」，跑進女廁，並引來逾百人包圍女廁。該名女子由女警陪同下，被困女廁逾1小時，女廁外亦有男警員把守。一名老翁曾與在場示威者爭執，其後被警員帶離現場。

【15:22】網民早前發起「光復屯門公園」行動，稱希望處理該公園噪音滋擾問題，取締不雅和行乞，爭取各年齡層公共空間使用權等。下午2時半，遊行起點屯門新和里遊樂場已聚集逾300名參加者，遊行隊伍於3時步行至屯門公園南門。警方派出警員及刑事調查隊人員在場維持秩序，另外亦有警員以攝錄機拍攝。

遊行不反對通知書申請人巫堃泰表示，康文署2006年在公園內設立自娛區，他批評有人經常使用超大型喇叭造成噪音污染，滋擾居民。