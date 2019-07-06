【逃犯條例】民權觀察：市民投訴警察隨時「原告變被告」 (14:46)

民權觀察表示，注意到一些市民有意投訴警方在6月9日至7月2日期間處理連串示威者活動的手法，該組織提醒市民，向監警會或投訴警察課投訴時，他們提供的資料可能反令自己被入罪，隨時「原告變被告」。
民權觀察指出，在國際人權法下，和平示威者不應受到任何民事或刑事的追究。但香港的《公安條例》條文嚴苛，即使示威者的行為和平，在沒有取得警方的「不反對通知書」而舉行超過50人的集會或超過30人的遊行，或不根據「不反對通知書」指定的範圍或路線集會或遊行，皆可能構成參與「未經授權集結」的罪行，例如示威者於龍和道、夏慤道及警察總部外的馬路集會。
該組織又稱，根據監警會條例，監警會可披露投訴人的資料，以向警方報告任何罪行或任何懷疑罪行的證據；同時，市民提供的資料可以用於民事或刑事程序。因此，若市民向監警會或投訴警察課投訴，他們提供的資料可能造成「自我招認」的問題，即提供的證供可構成令自身被入罪的風險，隨時「原告變被告」。民權觀察呼籲市民向監警會或投訴警察課提供資料或投訴時，必須考慮法律風險，並應事先索取法律意見及預先預備書面證供。
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