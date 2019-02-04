【DSE放榜】羅致光：望少說負面形容詞　減負面情緒傳播 (14:34)

其他報道︰港鐵撞車前 顧問三度質疑系統安全 未叫停測試肇禍 報告指軟件設計三大錯

羅致光呼籲所有家長，由今日開始可能要慢慢調整自己的心理狀態，因為可能有學生考到好成績，但亦有學生可能覺得自己成績不太理想，產生更負面的情緒；若加上整個社會都瀰漫負面信息或情緒，或家長都表達負面反應的話，對子女影響相當大，故羅致光希望社會服務機構能夠就此多做一些工作。

羅致光又稱，相信社會瀰漫不少負面情緒，不論是無力感或悲傷，甚至是憤怒也好，對年輕人的情緒影響都相當大，故他希望社會各界，不論是政府還是非政府機構，都能夠幫助年輕人。他指出，社會福利署已發出通函予非政府機構，特別是提供家庭服務和青少年服務的機構，盼能提供多些支援予有需要的年輕人。

被問及曾任大學教授，接觸年輕人機會多，會否更理解年輕人為何對社會有絕望的情緒，羅致光說：「希望在未來的日子大家可以減少負面的形容詞及描述，因為這些負面的字眼會有負面的引導，少說這類字眼能減低負面情緒的傳染性。」他亦希望香港人盡快進入平和的心理狀態，認為如果大家不斷鼓動年輕人的情緒，對他們亦很不利。他相信香港人需要逐漸收拾心情，因香港面對不少挑戰，整體社會要齊心做好未來的工作；同時亦希望大家知道政府已檢討，並期望聆聽各界聲音。

其他報道︰兩月大孖生嬰染甲流危殆 家庭醫生：6月起流感個案回升

其他報道︰億元爭產案 被指開母保險箱 陳美珠：獲授權