男大生涉猥褻兩男童網友　准保釋禁用網上交友平台 (14:19)

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被告胡俊（21歲）被控各一項對16歲以下兒童作出猥褻行為、與16歲以下男子肛交罪。前者控罪指出，他於2019年4月19日在深水埗寓所對男童X作出嚴重猥褻行為；後者指控他於2018年1月19日至2月9日期間，在相同地點與男童Y肛交。據悉，案發時X和Y分別是13歲及14歲。被告的50歲母親今到庭旁聽，不時飲泣拭淚。

控方申請押後案件，以待警方進一步調查，包括檢驗被告的電話、電腦及iPad，以及調查是否涉及更多受害者；並鑑於案情嚴重，反對被告保釋。

辯方表示，被告為香港中文大學一年級生，就讀金融相關科目，患有抑鬱症，至今仍有服藥，並申請保釋。

裁判官考慮到被告和兩名事主在Instagram認識，詢問被告會否願意交出社交平台帳號資料，以讓控方觀察在保釋期間沒有再使用該些軟件。最終，辯方同意交出被告的3個Instagram帳戶、一個Whatsapp帳戶資料。

裁判官稱，案情雖嚴重，但考慮到被告年紀及背景，批准被告以現金1萬元、人事擔保1萬元保釋，並要求他保釋期間不得使用所有互聯網交友平台，「最好智能電話都唔好用」，以免再次犯案；被告須到警署報到、不得離港、不得干擾控方證人。

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