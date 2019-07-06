【逃犯條例】陳日君哽咽談年輕人輕生：逼示威者用生命表達意見是羞恥 (14:15)

近來連串衝擊及年輕人輕生抗議事件，令社會瀰漫負面氣氛。天主教香港教區榮休主教陳日君樞機談到輕生事件時一度哽咽，認為把示威者逼到以生命表達意見是「羞恥」，說自己未有機會亦未有能力阻止事件發生，希望大家可以振作，「對自己和平」。
被問到示威者衝入立法會的行為應否獲特赦，陳日君認為應該，指出年輕人以強烈態度表示不滿，政府反應出奇地不適當，「不應該懲罰後生，應負責任的人（政府）要出來負責任」。
立法會被示威者破壞，立法會前議員何秀蘭表示，「最打爛立法會的不是示威者」，而是政府及建制派議員過去十多年不斷破壞議事規則，「議會爛到無可再爛」，對立法會被破壞的不悅由來已久。
另一前議員吳靄儀亦說，衝入立法會為「最差方法」，但要問為何逼示威者要使用最差、代價最大的方法，自己做不出譴責示威者卻不譴責政府。
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