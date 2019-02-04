【逃犯條例】楊岳橋︰7‧1事件是整個6月的「果」　胡志偉︰政府無應對社會深層次矛盾 (14:12)

工黨立法會議員張超雄在同一節目中表示，年輕人想守護香港的自由，能表達反對意見，表面上看到的衝擊，實際上是集體犧牲。他表示，社會上的負面情緒氾濫，有社工向其反映，在網上努力接觸年輕人，希望疏導負面情緒，但工作排山倒海，個案根本接不完，做不完。

同場的公民黨黨魁、立法會議員楊岳橋表示，不能單看7月1日發生的事，因為7‧1當日是整個6月的「果」，如果政府在6月9日前撤回修例，就不會有及6月9日及16日那樣大規模的遊行，以及隨後包圍警總的行動。

對於社會上有人提出，不追究6月12日至7月1日一系列活動中示威者的刑責，但亦有人憂慮若不檢控將衝擊法治。楊岳橋舉例稱，在上世紀70年代警廉衝突，當年港督亦曾特赦一批警察，他又以1998年星島集團前主席胡仙涉造市案為例稱，前律政司長梁愛詩亦選擇不檢控胡仙，反問這「是否代表特區政府鼓勵造市？鼓勵商業犯罪？」。他表示，現時社會彌漫着對特區政府的極度不信任，若政府一方面稱要向前行，另一方面卻大搜捕，令人「擔驚受怕，半夜可能有人敲門」，將難以撫平社會傷口，強調嚴刑峻法不能解決社會問題。

他指出，2014年雨傘運動後，政府並無深切檢討及反省，之後2016出現旺角大衝突，仍無處理社會深層次問題，一直積累才出現今年的情況。他重申，應成立獨立調查委員會全面檢視問題。

立法會議員謝偉俊及自由黨黨魁、立法會議員鍾國斌在商台節目中表示，立法會被示威者衝擊，損毁嚴重，認為特赦或不檢控衝擊的示威者，是匪夷所思，絕對不能接受。

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