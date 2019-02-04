【逃犯條例】民間成立「612人道支援基金」　暫接58求助個案 (14:05)

為支援反對修訂《逃犯條例》運動人士，天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、資深大律師吳靄儀、嶺南大學副教授許寶強、前立法會議員何秀蘭及藝人何韻詩任信託人今日（6日）正式成立「612人道支援基金」，冀在醫療、心理、法律範疇上協助市民。
基金首要為在反修例運動中受傷、已被捕或很可能被捕的人士提供人道支援，例如上述人士接受醫療服務、心理輔導或法律諮詢的費用。如將來涉及刑事或民事法律程序，基金亦會考慮支援有關訴訟的法律開支，但無法承擔民事訴訟上對方的訟費。如因受傷或被捕而引致的經濟困難，基金亦會按個別情况考慮支援；不幸身故死者的直屬家人如需援助，基金亦會酌情提供資助。
基金秘書處成員卓佳佳說，至今收到58宗個案，包括41宗法律支援、8宗醫療支援及9宗心理支援個案，當中有16名被捕人士求助。她建議，市民如需協助可直接聯絡基金，因坊間求助渠道未必全部可靠，市民亦未必只有單方面需要，基金可一站式提供支援服務，若市民自行尋找相關服務後，亦可持單據向基金尋求支援。
吳靄儀說，不同政黨於6月16日一天就已為基金籌得逾1200萬元，求助人身分絕對保密，呼籲有需要人士盡快接觸，可WhatsApp或telegram 9845 6641。
如欲捐款則可透過銀行轉帳至由「真普選聯盟有限公司」設立之基金戶口，匯豐銀行：652-255761-001，或以支票抬頭寫上「真普選聯盟有限公司」寄往「九龍旺角山東街51號中僑商業大廈7樓612人道支援基金收」，信件及支票背面請註明「612人道支援基金」。
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