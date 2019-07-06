【逃犯條例】陳弘毅支持政府暫緩修例　冀學生理性參與社會事務 (12:38)

香港大學法律學院教授陳弘毅今早（6日）在香港電台節目《香港家書》中，鼓勵同學理性參與社會事務，又呼籲在這場嚴重的爭執過後，各方和解，互相寬恕。
陳弘毅稱，在民情洶湧的情况下，他支持特首林鄭月娥「最後作出無限期暫緩立法的決定，並成功爭取中央理解和支持這個決定」，形容做法「明智和勇敢」，又期待政府改變施政風格，「變得更開放，更包容，更貼近民情」。
陳弘毅認爲《逃犯條例》讓罪犯在香港繩之以法，但指出同學值得研究，如何「確保這個制度不會被濫用來針對無辜者」。他期望同學能理性看待這場爭議，「不先入為主，不人云亦云，不以偏概全」，又稱每一個決定該「以理性所啟示給我們的中道為依歸」，鼓勵同學「通過參加和平集會和遊行表達政治訴求」。
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