【逃犯條例】彭定康：英有權討論香港事務　外交部駐港特派員促停止錯誤言行 (21:55)

公署強調，中方堅定不移維護國家主權安全和香港繁榮穩定，反對任何國家、組織和個人以任何方式干預香港事務；要求彭定康「尊重『一國兩制』成功運行的鐵一般的事實」，立即停止干涉香港事務、破壞中英關係的錯誤言行。

【11:22】前港督彭定康周五（5日）在英國《金融時報》撰文，回應香港修訂《逃犯條例》的爭議。他形容修例是「最後一根稻草」，能摧毁香港的法治防線，又指出英國有權與中方討論在香港發生的事情。

彭定康指出，1984年簽訂的《中英聯合聲明》，確保在1997年回歸後的50年，港人享有高度自治，以及受法治保障的自由。他稱即使在1989年中國發生六四事件，但英方一直遵守條約，在回歸前，如實告知中國關於香港的事務；故此，中國在2047年前，即50年之約完結前，亦該履行類似的責任，而英國也有權與中方討論在香港發生的事情。然而彭定康認爲，中國如今否定聯合聲明在回歸後的意義或效用，這樣廢除其法律責任，表示中方預備破壞條約，令人質疑中國的信用。

彭定康表示，現時共產黨推行全面掌控，中央已收緊對香港的控制——言論自由被削弱、民選議員被取消資格、特首林鄭月娥或多或少奉旨辦事，形容修例是「最後一根稻草」，能摧毁香港的法治防線。他又提到，中國駐英大使劉曉明可能認爲，英國正嘗試阻礙香港投入祖國懷抱，但他認爲港人所憂慮的，正正是共產黨的懷抱。

彭定康認爲，不該因立法會的暴力場面，忽略近200萬市民的和平示威，應就最近的事件展開獨立及公開的調查，又表示英國政府應要求全面撤回修例。

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