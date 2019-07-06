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2019年7月6日星期六
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鰂魚涌手推車起火 波及七人車
(11:14)
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凌晨3時許，一輛放於鰂魚涌康柏徑行人路旁的手推車突然起火，火勢一度波及一輛停泊路邊的七人車。消防到場將火救熄，初步調查懷疑有人亂拋煙蒂，燒着手推車上的雜物導致火警。
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