【逃犯條例．衝擊立法會】羅范椒芬：沒通識或更多年輕人「衝出去」　涂謹申：問題不在通識在政府 (10:49)

羅范椒芬表示，通識教育實施10年，當中包括個人成長、今日香港、全球化等6個單元，目的是培養學生多角度思考，尤其現時是「後真相時代」，社交媒體充斥真假信息，學生更需明辨是非，並應從多渠道取得資訊，也要培養他們正確價值觀。她說，社交媒體影響巨大，若不是有通識教育，可能更多人看了網上消息就「衝出去」，現在他們也會看「兩邊不同意見」。涂謹申亦表示，問題不在於通識教育，而是政府必須更開放、謙卑和進步，官員也應看看連登網民意見。

對於今次修例風波，羅范椒芬指出，在政治問責制下，如有官員自願請辭未嘗不可，但是否有人願意走入政府這個「熱廚房」成問題。涂謹申表示，社會向前走是重要，但市民要對掌權者有信心才行，批評特首一直不願與民主派會面。

至於大學學生代表拒絕閉門與特首林鄭月娥對話，羅范椒芬表示，只要公開會面不是公關騷，不是要當面奚落，認為是可行的；但涂謹申認為，若政府表現出真心改過，即使官員與學生會時被罵也要接受。

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