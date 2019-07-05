【逃犯條例】籲注意7．7九龍區遊行　英國發旅遊提示 (23:26)

有網民號召周日（7日）下午，舉行九龍區反對修訂《逃犯條例》遊行，先在尖沙嘴梳士巴利花園集會，再遊行至高鐵西九龍站。英國政府今日（5日）為此向國民發出旅遊提示，呼籲訪港國民若發現情況有混亂迹象，應立即前往安全地方。
英國政府在旅遊提示中指出，最近數周在港島金鐘和灣仔區的政府建築物附近，有數次大型政治示威，導致道路封閉及公共交通受阻，香港警方與示威者亦曾出現「暴力衝突」（Violent clashes）；相信政府建築物附近，仍有可能出現更多沒有或只有很少預告的示威，呼籲民眾要保持警覺及留意最新情況。
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