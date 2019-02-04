【逃犯條例】警接最少121投訴　監警會籲提供資料稱不用作舉報罪案 (23:19)

監警會今日（5日）召開特別內務會議，一致通過主動審視6月9日至7月2日期間發生的數次大型公眾活動，以及警方採取的行動，釐清事實；並會向特首林鄭月娥提交報告，和向公眾交代。
監警會晚上發出新聞稿，稱截至今日共收到121宗投訴警方個案，其中53宗屬事主為投訴人的「須匯報投訴」個案，餘下68宗是投訴人並非事主的「須知會投訴」個案。
監警會本月初就審視工作成立專案組，接受公眾提交資料，並在會方網站發布最新投訴個案數字和工作進展。發言人表示，各界提供資料乃自願性質，所有資料將會絕對保密，並僅作審視公眾活動之用，不會用作舉報罪案或提出投訴。此外，監警會不會在未經資料提供者的同意下，向第三方轉交或披露所得資料。
監警會主席梁定邦周二（2日）宣布成立專案組時曾多次承認，監警會沒有權力傳召證人或蒐集證據；又說如事主認為自己或觸犯法律、提供資料可能「自己供出自己」，則要自行考慮，「如有人觸犯法律，我們有義務向警務處長講」。
監警會專案組已展開與警方的工作會議，並聯絡傳媒機構，收集並整合各界提交的資料，務求盡力還原事件全貌。往後監警會委員將根據需要，安排與持份者會面。
公眾可透過熱線2862 8200、電郵taskforce@ipcc.gov.hk等途徑提供資料。
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