【逃犯條例．多圖】感激香港賜人權價值觀　六四前來港媽媽：永遠站在年輕人一方 (23:08)

一群香港家長今晚（5日）在遮打花園集會，支持近日以行動反對《逃犯條例》修訂的年輕人，當中不少媽媽不禁流淚，更稱會「永遠站在年輕人一方」；亦有父女一同出席，其中爸爸贊成年輕人有衝入立法會的舉動，稱若女兒上前衝擊，也會在背後支持。
多名媽媽受訪時均情緒激動，不禁流淚。30年前由北京移民來港的陳太表示，她在八九六四發生前來港，非常感激香港這個地方讓她看到真相，和令她得到爭取民主自由的價值觀；為報答香港給予她人權，每次遊行集會她都會出席。陳太說到香港現時有年輕人不惜犯險爭取自由時，一度落淚，說會「永遠站在年輕人一方」，認為年輕人好勇敢，很支持他們的行動。
現場亦見有父母與子女一同參與集會，其中公務員張先生與剛中六畢業的女兒出席。張先生說，贊成學生衝擊立法會的行為，指若非學生衝得前，社會氣氛就會慢慢淡去。被問到如女兒當時若身在衝突前方會有何反應，張先生說，雖則知道女兒不會太激進，但女兒若決意走上前線，他也會在背後支持，「沒理由別人子女就可衝，自己女兒不能，別人也有父母。」女兒張小姐則說，同學都會一起集會遊行，也有試過走到較前線，但想到父母會擔心，就未有上前。
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