【逃犯條例．多圖】遮打花園集會撐反修例年輕人　大會稱有8000人出席　警稱最高峰1300 (21:56)

【21:15】主辦單位表示，有8000人出席集會；全個遮打花園都坐滿人，只餘約一米闊的通道予人行走。

【20:00】一群香港媽媽今晚（5日）在遮打花園舉辦集會「生命與玻璃：香港人的選擇」，聲援一眾反《逃犯條例》修訂的年輕人。發起人之一的黃潔瑩說，是次集會並非集中譴責警察，而是希望聲援一眾年輕人；也有人擔心7．1大批示威者衝入立法會後，會令反修例運動失去支持，希望藉集會展示仍有媽媽支持年輕人的想法。

身形瘦削、不願上鏡的50多歲葉太表示，正準備參與絕食行動反修例。她表示，政府一方面說溝通，一方面卻拘捕涉及反修例的違法者，感到自己已「無嘢可以做到」，故即使有哮喘和胃部不適，都在近日提高食量，準備為已加入絕食行動的人接力。雖然兩名兒子都擔心其身體不能負荷，但她認為即使已無他法，也要為了下一代要做些事。

同樣不願上鏡的中學英文教師陳太則稱，7．1在電視看到年輕人衝入立法會大樓後都非常擔心，亦不太認同，但之後看過媒體報道，了解到這些年輕人的想法，知道他們感到絕望；她亦覺得破壞的死物不比人命重要，學會了包容年輕人的想法，故此繼續走出來支持。

大會預備了3000條彩色布條及黑色粗頭筆，讓媽媽們寫上打氣語句，並請媽媽把布條綁起來，象徵媽媽們都團結在一起，支持年輕人。

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