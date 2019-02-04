【逃犯條例】張建宗稱林鄭閉門見學生可「容易啲傾偈」　特首辦望大學學生會再考慮 (23:24)

【19:46】政務司長張建宗今日（5日）跟民主派立法會議員會晤後見記者，張建宗表示，近日悲觀情緒瀰漫整個社會，加上有年輕人輕生的事件，令整個香港都痛心難過。他呼籲情緒有困擾的人要珍惜生命，多向他人傾訴，社會福利署已聯絡各志願機構，盡力全方位提供協助。

被問及特區政府此前對年輕人輕生事件做過什麼，為何至今仍不撤回修例和成立獨立調查委員會等訴求，張建宗稱，政府過往已發表聲明，今日亦有會見民主派議員，特首林鄭月娥早前亦已清晰表達立場，希望大家向前看，給政府時間展開務實的施政新風。

對林鄭月娥為何要以閉門形式、僅向中大及科大學生會發出邀請會面，張建宗表示，是希望可在「安全和容易些的環境」下「容易啲傾偈」和「坦誠的交流」，「不是要做公開的一個show」。

張建宗周二（2日）凌晨4時隨林鄭月娥、保安局長李家超及警務處長盧偉聰見記者，當時未有發言。

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