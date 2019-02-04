【逃犯條例】港大校友關注組發聯署聲明表遺憾　批張翔未承擔校長責任關懷年輕人 (18:57)

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港大校友關注組表示，他們與港大教師及職員會認為，張翔作為一個校長及學者，不但未有探究事件的因由，在其聲明中只對相關示威者予以譴責，迴避事件牽涉的政治問題，更未有承擔一個大學校長的責任，表現對年輕人的關懷，以及調解年青人和政府之間的矛盾。此舉令不少港大生及教職員感到失望，亦有助紂為虐之嫌。

關注組表示，現與港大教師及職員會發起聯署聲明，對張翔發表的聲明表示遺憾，同時期望他能走進年輕學生群中，以其應有的胸襟和寬容，理解年輕人的感受和具體訴求；能為因是次抗爭而面對法律或情緒問題的學生提供支援；以實質行動，與其他大學校長，共同敦促政府在無前設的基礎上，以真誠的態度和公開的方式與年輕人溝通。

關注組呼籲，港大畢業生及現任教職員共同參與聯署，表達對張翔聲明的不滿；聯署名單將於本月中旬呈交予張翔。

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