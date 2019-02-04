港聞
下一篇 上一篇

與侄兒爭奪「搪瓷大王」妻億元遺產案　陳方安生弟婦稱獲授權開保險箱取財物 (19:01)

前政務司長陳方安生的弟婦陳美珠，與其侄兒、聯合集團前主席李明治女婿陳禹嘉，爭奪「搪瓷大王」陳兆民妻子黃秀珍的億元遺產，案件今（5日）於高等法院續審。對陳禹嘉一方庭上指稱，黃秀珍的保險箱曾遭陳美珠開啟並取走財物，陳美珠今反駁稱，是獲黃秀珍簽署授權開啟，事後她與陳禹嘉亦無芥蒂，且於1999年一同出席陳方安生兒子的婚禮。

原告陳禹嘉今繼續接受被告陳美珠一方盤問。原告早前指稱，被告擅自於1999年，提取黃秀珍在匯豐銀行保險箱內的財物；被告方今提出證據表示，黃秀珍其時是簽署文件，託管財物予陳美珠。原告則稱黃秀珍慣常討好各人，以換取她成為他人的焦點，且她容易受人影響。

被告方又指出，黃秀珍與原告的家庭關係惡劣，即使1999年原告再婚，和2003年原告父親陳一心的葬禮，黃秀珍亦沒有出席。原告解釋稱，黃秀珍1999年後不願再搭長途飛機，又指出2001年他與黃秀珍一同由上海返港時，黃在飛機上向他說不會再乘搭任何飛機。

被告方向陳禹嘉指出，黃秀珍於1999年已出現初期腦退化症，多次覆診皆由陳美珠陪同；黃秀珍搬離生前在九龍塘喇沙利道住所的原因，是她不良於行，以至不能在大宅內上落樓梯。但陳禹嘉一概否認，並憶述黃秀珍當年仍然健行和精神，沒有察覺她患病。

原告方其後傳召黃秀珍的侄女黃香君作供。黃香君稱，從6歲起由黃秀珍撫養來港，她憶述自幼遭陳美珠欺凌及追打；至她中學畢業後，特意選擇美國三藩市升讀大學，務求與其時居於紐約的陳美珠保持最遠距離。但被告方提出，黃香君在大學期間有寫信予陳美珠，字裏行間可見二人關係並不惡劣；黃香君則回應稱，其用語只是出於禮貌，明言對陳美珠無愛亦無恨。

案件下周一（8日）續訊。

其他報道：未交出涉張震遠案電郵全紀錄 官押後至10月中待證監會解釋

其他報道：新田千萬劫案5疑犯提堂 還押下月再訊

相關字詞﹕搪瓷大王 陳兆民 黃秀珍 陳禹嘉 陳美珠 爭產

上 / 下一篇新聞

【逃犯條例】香港眾志和平紀念碑升黑紫荊旗　悼反修例輕生市民
【逃犯條例】香港眾志和平紀念碑升黑紫荊旗　悼反修例輕生市民
外籍婦涉體內藏可卡因闖關被捕
外籍婦涉體內藏可卡因闖關被捕
機電署︰港鐵新信號系統出廠前　無按國際標準做足模擬故障測試
機電署︰港鐵新信號系統出廠前　無按國際標準做足模擬故障測試
逾300人響應「光復屯門公園」遊行　女子遭市民「狙擊」逃入廁所
逾300人響應「光復屯門公園」遊行　女子遭市民「狙擊」逃入廁所
【逃犯條例】7．7九龍大遊行　陳帆籲盡量避免影響市民旅客
【逃犯條例】7．7九龍大遊行　陳帆籲盡量避免影響市民旅客
【逃犯條例】「連儂牆」重現大埔觀塘西環　響應「散落社區」呼籲
【逃犯條例】「連儂牆」重現大埔觀塘西環　響應「散落社區」呼籲
【逃犯條例】7．7九龍大遊行　運房局：港鐵視情况採取適當措施　八和會館取消會員大會
【逃犯條例】7．7九龍大遊行　運房局：港鐵視情况採取適當措施　八和會館取消會員大會
【逃犯條例】民權觀察：市民投訴警察隨時「原告變被告」
【逃犯條例】民權觀察：市民投訴警察隨時「原告變被告」
【DSE放榜】羅致光：望少說負面形容詞　減負面情緒傳播
【DSE放榜】羅致光：望少說負面形容詞　減負面情緒傳播
男大生涉猥褻兩男童網友　准保釋禁用網上交友平台
男大生涉猥褻兩男童網友　准保釋禁用網上交友平台
【逃犯條例】陳日君哽咽談年輕人輕生：逼示威者用生命表達意見是羞恥
【逃犯條例】陳日君哽咽談年輕人輕生：逼示威者用生命表達意見是羞恥
【逃犯條例】楊岳橋︰7‧1事件是整個6月的「果」　胡志偉︰政府無應對社會深層次矛盾
【逃犯條例】楊岳橋︰7‧1事件是整個6月的「果」　胡志偉︰政府無應對社會深層次矛盾
【逃犯條例】民間成立「612人道支援基金」　暫接58求助個案
【逃犯條例】民間成立「612人道支援基金」　暫接58求助個案
海關深圳灣管制站檢60萬支私煙　貨車司機被捕
海關深圳灣管制站檢60萬支私煙　貨車司機被捕
【逃犯條例】陳弘毅支持政府暫緩修例　冀學生理性參與社會事務
【逃犯條例】陳弘毅支持政府暫緩修例　冀學生理性參與社會事務
36歲男黃大仙天馬苑墮樓亡
36歲男黃大仙天馬苑墮樓亡
荔枝角男子墮斃
荔枝角男子墮斃
法國女子西環墮海獲救
法國女子西環墮海獲救
【逃犯條例】彭定康：修例是「最後一根稻草」　稱英有權討論香港事務
【逃犯條例】彭定康：修例是「最後一根稻草」　稱英有權討論香港事務
鰂魚涌手推車起火　波及七人車
鰂魚涌手推車起火　波及七人車
西灣河幼稚園遭爆竊
西灣河幼稚園遭爆竊
【逃犯條例．衝擊立法會】羅范椒芬：沒通識或更多年輕人「衝出去」　涂謹申：問題不在通識在政府
【逃犯條例．衝擊立法會】羅范椒芬：沒通識或更多年輕人「衝出去」　涂謹申：問題不在通識在政府
荃灣私家車為避狗剷石壆　5人輕傷
荃灣私家車為避狗剷石壆　5人輕傷
P牌車荃錦公路撼兩平治釀5傷
P牌車荃錦公路撼兩平治釀5傷
海關荃灣檢400萬元毒品拘一男
海關荃灣檢400萬元毒品拘一男
局部地區有雷暴　最高氣溫32度
局部地區有雷暴　最高氣溫32度
【逃犯條例】籲注意7．7九龍區遊行　英國發旅遊提示
【逃犯條例】籲注意7．7九龍區遊行　英國發旅遊提示
【逃犯條例】張建宗稱林鄭閉門見學生可「容易啲傾偈」　特首辦望大學學生會再考慮
【逃犯條例】張建宗稱林鄭閉門見學生可「容易啲傾偈」　特首辦望大學學生會再考慮
【逃犯條例】警接最少121投訴　監警會籲提供資料稱不用作舉報罪案
【逃犯條例】警接最少121投訴　監警會籲提供資料稱不用作舉報罪案
【逃犯條例．多圖】感激香港賜人權價值觀　六四前來港媽媽：永遠站在年輕人一方
【逃犯條例．多圖】感激香港賜人權價值觀　六四前來港媽媽：永遠站在年輕人一方
港鐵調查報告︰承辦商軟件團隊3錯誤　致3月18日兩列車相撞
港鐵調查報告︰承辦商軟件團隊3錯誤　致3月18日兩列車相撞
港IB滿分狀元人數「逆市」減少　平均分維持高全球平均約6分
港IB滿分狀元人數「逆市」減少　平均分維持高全球平均約6分
老鼠屯門闖泳池游泳　港大助理教授：鼠糞細菌可進入池水　換水消毒較過濾安全
老鼠屯門闖泳池游泳　港大助理教授：鼠糞細菌可進入池水　換水消毒較過濾安全
【逃犯條例．多圖】遮打花園集會撐反修例年輕人　大會稱有8000人出席　警稱最高峰1300
【逃犯條例．多圖】遮打花園集會撐反修例年輕人　大會稱有8000人出席　警稱最高峰1300
外籍男旅客涉藏電槍機場被捕
外籍男旅客涉藏電槍機場被捕
【逃犯條例】張建宗：無拒絕會晤民主派　毛孟靜：張建宗未提解決困局方法
【逃犯條例】張建宗：無拒絕會晤民主派　毛孟靜：張建宗未提解決困局方法
【逃犯條例．衝擊立法會】中大校長籲從速組對話平台　樹仁常務副校監：續諉過指責於事無補
【逃犯條例．衝擊立法會】中大校長籲從速組對話平台　樹仁常務副校監：續諉過指責於事無補
【麻疹肆虐】染麻疹泰國客抵港日入住瑪麗醫院　曾搭國泰CX616班機
【麻疹肆虐】染麻疹泰國客抵港日入住瑪麗醫院　曾搭國泰CX616班機
不滿商經局分配頻譜　香港電訊司法覆核敗訴
不滿商經局分配頻譜　香港電訊司法覆核敗訴
兩月大孖仔同染甲型流感　併發肺炎命危
兩月大孖仔同染甲型流感　併發肺炎命危
六旬男子東頭二邨墮樓　清醒送院
六旬男子東頭二邨墮樓　清醒送院
【逃犯條例】民建聯街站被圍　發聲明譴責滋擾事件
【逃犯條例】民建聯街站被圍　發聲明譴責滋擾事件
【逃犯條例】港大校友關注組發聯署聲明表遺憾　批張翔未承擔校長責任關懷年輕人
【逃犯條例】港大校友關注組發聯署聲明表遺憾　批張翔未承擔校長責任關懷年輕人
【逃犯條例】警准7．7尖沙嘴遊行至高鐵西九龍站　禁入港鐵管轄範圍示威
【逃犯條例】警准7．7尖沙嘴遊行至高鐵西九龍站　禁入港鐵管轄範圍示威
九龍城一餅店遭擊毀玻璃櫥窗　上月曾遭淋潑腐液
九龍城一餅店遭擊毀玻璃櫥窗　上月曾遭淋潑腐液
【逃犯條例．短片】英議員點名稱英籍警司下令射催淚彈　4警協會轟「漠視真相」致起底促道歉
【逃犯條例．短片】英議員點名稱英籍警司下令射催淚彈　4警協會轟「漠視真相」致起底促道歉
男子灣仔單位上吊亡
男子灣仔單位上吊亡
未交出涉張震遠案電郵全紀錄　官押後至10月中待證監會解釋
未交出涉張震遠案電郵全紀錄　官押後至10月中待證監會解釋
【逃犯條例】大律師公會再促設獨立調查委員會　兼查七一立法會何以遭衝擊
【逃犯條例】大律師公會再促設獨立調查委員會　兼查七一立法會何以遭衝擊
【逃犯條例】陳健波：盼議員勿「抹黑」審議建議　同心合力讓議會重回正軌
【逃犯條例】陳健波：盼議員勿「抹黑」審議建議　同心合力讓議會重回正軌
新田千萬劫案5疑犯提堂　還押下月再訊
新田千萬劫案5疑犯提堂　還押下月再訊
橫瀾島以東漁船沉沒　5人獲救
橫瀾島以東漁船沉沒　5人獲救
【逃犯條例】「佔旺畫家」涉襲警刑毀提堂　辯方：疑大陸公安警署內說「唔聽話就國內見」
【逃犯條例】「佔旺畫家」涉襲警刑毀提堂　辯方：疑大陸公安警署內說「唔聽話就國內見」
【逃犯條例】大專學界提兩要求晤特首：允不追究示威者及公開會面
【逃犯條例】大專學界提兩要求晤特首：允不追究示威者及公開會面
吐露港公路三車相撞
吐露港公路三車相撞
【逃犯條例】謝偉俊同意成立獨立調查委員會　莫乃光：特首約見學生不應只考慮安全
【逃犯條例】謝偉俊同意成立獨立調查委員會　莫乃光：特首約見學生不應只考慮安全
尖沙嘴安達中心男子墮斃
尖沙嘴安達中心男子墮斃
加籍漢利園升降機暈倒　送院不治
加籍漢利園升降機暈倒　送院不治
P牌房車撞壆翻轉
P牌房車撞壆翻轉
有驟雨炎熱　最高32度
有驟雨炎熱　最高32度
【逃犯條例】185民主派選委緊急呼籲特首回應市民訴求
【逃犯條例】185民主派選委緊急呼籲特首回應市民訴求
淨水器暗藏360萬元海洛英　兩男子被捕
淨水器暗藏360萬元海洛英　兩男子被捕
【逃犯條例．Emily Online】九巴特別班次載圍警總示威者　運輸署要求交代
【逃犯條例．Emily Online】九巴特別班次載圍警總示威者　運輸署要求交代
落馬洲企圖行劫案懷巨款兩事主涉洗黑錢被捕　警再拘一男涉串謀行劫
落馬洲企圖行劫案懷巨款兩事主涉洗黑錢被捕　警再拘一男涉串謀行劫
【逃犯條例】科大學生會拒林鄭會晤邀約　特首辦籲學生會再考慮
【逃犯條例】科大學生會拒林鄭會晤邀約　特首辦籲學生會再考慮
【逃犯條例】乳癌婦海富絕食抗議　寄語年輕人：留番條命才能抗爭下去
【逃犯條例】乳癌婦海富絕食抗議　寄語年輕人：留番條命才能抗爭下去
【逃犯條例】「學聯五子」鍾耀華：林鄭邀學生會晤為「消弭民氣」
【逃犯條例】「學聯五子」鍾耀華：林鄭邀學生會晤為「消弭民氣」
不獲批法援　浸會大學《新報人》提司法覆核
不獲批法援　浸會大學《新報人》提司法覆核
【逃犯條例】2300浸大師生校友聯署　譴責協理副校污衊抗爭者促辭職
【逃犯條例】2300浸大師生校友聯署　譴責協理副校污衊抗爭者促辭職
【DSE放榜】調查：紀律部隊工作連續兩年最不受考生歡迎
【DSE放榜】調查：紀律部隊工作連續兩年最不受考生歡迎
【逃犯條例】湯漢望社福界助青年尋生命意義　籲政府先與青年對話
【逃犯條例】湯漢望社福界助青年尋生命意義　籲政府先與青年對話
瑪嘉烈再發現耳念珠菌帶菌者　五旬病人無感染徵狀接受隔離
瑪嘉烈再發現耳念珠菌帶菌者　五旬病人無感染徵狀接受隔離
胡國興細菌感染接受深切治療　關注香港社會爭議
胡國興細菌感染接受深切治療　關注香港社會爭議
女子灣仔道被勞斯萊斯撞傷
女子灣仔道被勞斯萊斯撞傷
南區區議會人數不足流會　疑建制派議員避談修例動議
南區區議會人數不足流會　疑建制派議員避談修例動議
學生動源前成員涉藏氣槍上訴得直
學生動源前成員涉藏氣槍上訴得直
涉抄襲禁申資助兩年　城大教授：研資局推新指引前無定義「抄襲」
涉抄襲禁申資助兩年　城大教授：研資局推新指引前無定義「抄襲」
【逃犯條例】通識教育失敗？教師籲評論者「勿將誤見當正見」　通識科讓學生認識不同觀點
【逃犯條例】通識教育失敗？教師籲評論者「勿將誤見當正見」　通識科讓學生認識不同觀點
【沙中線工程問題】中科批陳帆拖泥帶水　籲調查港鐵「蜂巢現象」一說真偽
【沙中線工程問題】中科批陳帆拖泥帶水　籲調查港鐵「蜂巢現象」一說真偽
【DSE放榜】職訓局新學年1.7萬學額　迄今收3萬申請
【DSE放榜】職訓局新學年1.7萬學額　迄今收3萬申請
【逃犯條例】加拿大免費報得悉「眾籌」壯舉　主動為港人刊免費全版廣告
【逃犯條例】加拿大免費報得悉「眾籌」壯舉　主動為港人刊免費全版廣告
【逃犯條例】天水圍官立中學沒收反修例宣傳品面見學生　校友抗議白色恐怖
【逃犯條例】天水圍官立中學沒收反修例宣傳品面見學生　校友抗議白色恐怖
搪瓷大王髮妻遺產案　嫡孫陳禹嘉認未付分毫擁物業
搪瓷大王髮妻遺產案　嫡孫陳禹嘉認未付分毫擁物業
【逃犯條例．衝擊立法會】梁君彥：立會電腦硬碟遭撬走　失申請通行證資料已通知私隱專員
【逃犯條例．衝擊立法會】梁君彥：立會電腦硬碟遭撬走　失申請通行證資料已通知私隱專員
律師認藏毒罪　押後判刑
律師認藏毒罪　押後判刑
警長涉未獲許可借貸4萬元被控接受利益罪　官促考慮改控貪污
警長涉未獲許可借貸4萬元被控接受利益罪　官促考慮改控貪污
郭家麒尖沙嘴站遭男子撞肩
郭家麒尖沙嘴站遭男子撞肩
【逃犯條例】通識科令學生變激進？　教育局官員：未見實質證據
【逃犯條例】通識科令學生變激進？　教育局官員：未見實質證據
【逃犯條例．衝擊立法會】立法會望10月復會　擬書面傳閱通過無爭議撥款
【逃犯條例．衝擊立法會】立法會望10月復會　擬書面傳閱通過無爭議撥款
環團：南大嶼塘福發現非常罕見蝴蝶　憂「明日大嶼」破壞生態
環團：南大嶼塘福發現非常罕見蝴蝶　憂「明日大嶼」破壞生態
【逃犯條例】葉建源稱通識淪代罪羊　憂點燃新火頭對社會沒好處
【逃犯條例】葉建源稱通識淪代罪羊　憂點燃新火頭對社會沒好處
【逃犯條例】劉兆佳：重啟政改勢惹更深政治爭拗　特赦或鼓勵年輕人墮法網
【逃犯條例】劉兆佳：重啟政改勢惹更深政治爭拗　特赦或鼓勵年輕人墮法網
【逃犯條例】撒瑪利亞會稱接獲42求助　籲勿「英雄化」輕生者
【逃犯條例】撒瑪利亞會稱接獲42求助　籲勿「英雄化」輕生者
警油尖九龍城掃黃　拘43內地女
警油尖九龍城掃黃　拘43內地女
禾輋邨七旬婦墮樓
禾輋邨七旬婦墮樓
太安樓男子墮斃
太安樓男子墮斃
facebook一度全球故障　今早稱已解決
facebook一度全球故障　今早稱已解決
流浮山貨倉遇竊　失5萬元手機零件
流浮山貨倉遇竊　失5萬元手機零件
多雲有驟雨　最高30度
多雲有驟雨　最高30度