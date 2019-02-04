與侄兒爭奪「搪瓷大王」妻億元遺產案　陳方安生弟婦稱獲授權開保險箱取財物 (19:01)

原告陳禹嘉今繼續接受被告陳美珠一方盤問。原告早前指稱，被告擅自於1999年，提取黃秀珍在匯豐銀行保險箱內的財物；被告方今提出證據表示，黃秀珍其時是簽署文件，託管財物予陳美珠。原告則稱黃秀珍慣常討好各人，以換取她成為他人的焦點，且她容易受人影響。

被告方又指出，黃秀珍與原告的家庭關係惡劣，即使1999年原告再婚，和2003年原告父親陳一心的葬禮，黃秀珍亦沒有出席。原告解釋稱，黃秀珍1999年後不願再搭長途飛機，又指出2001年他與黃秀珍一同由上海返港時，黃在飛機上向他說不會再乘搭任何飛機。

被告方向陳禹嘉指出，黃秀珍於1999年已出現初期腦退化症，多次覆診皆由陳美珠陪同；黃秀珍搬離生前在九龍塘喇沙利道住所的原因，是她不良於行，以至不能在大宅內上落樓梯。但陳禹嘉一概否認，並憶述黃秀珍當年仍然健行和精神，沒有察覺她患病。

原告方其後傳召黃秀珍的侄女黃香君作供。黃香君稱，從6歲起由黃秀珍撫養來港，她憶述自幼遭陳美珠欺凌及追打；至她中學畢業後，特意選擇美國三藩市升讀大學，務求與其時居於紐約的陳美珠保持最遠距離。但被告方提出，黃香君在大學期間有寫信予陳美珠，字裏行間可見二人關係並不惡劣；黃香君則回應稱，其用語只是出於禮貌，明言對陳美珠無愛亦無恨。

案件下周一（8日）續訊。

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