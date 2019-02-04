【逃犯條例．衝擊立法會】中大校長籲從速組對話平台　樹仁常務副校監：續諉過指責於事無補 (20:33)

段崇智稱，這個對話平台宜連結政府以及涵蓋不同年齡、階層和政見的社會人士，集思廣益，讓各界持份者與政府踏出和解的一步。而對話平台有賴各方以最開放、坦誠及和平的態度，放下對抗，認清現況，務實理性地協商，逐步消解社會上的深層次矛盾，讓香港走出陰霾。

他表示，深信大學社群都願意貢獻力量，協助重建這個大家所愛的家，為市民，尤其是年輕的一代，重燃希望，邁步向前。

【18:30】政府修訂《逃犯條例》引發多場警民衝突，大批示威者於周一（1日）衝擊立法會綜合大樓。樹仁大學常務副校監胡懷中今日（5日）向學生及教職員表示，對年輕人勇於表達意見，爭取理想與公義，「本校一貫欣賞支持」，惟對7．1有示威者衝擊立法會，則感到「心憂神傷」。

胡懷中表示，近幾周的社會運動空前浩大，標誌着港人為這片熱愛的土地努力發聲。他希望，社會各界敞開胸懷，放下成見，柔軟身段，以對話溝通尋求出路，走出當下香港的困局。

他指出，暴力從來不是解決問題的方法，現階段若停留於重申立場，諉過指責，是於事無補。他續說，校方期望同學活出敦仁博物的樹仁精神，在面對社會及人生的種種挑戰時，作出利眾利己，無悔青春的抉擇。

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