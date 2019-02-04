【逃犯條例．衝擊立法會】中大校長籲從速組對話平台　樹仁常務副校監：續諉過指責於事無補 (20:33)

【20:33】中大校長段崇智今日（5日）亦發出公開信予中大學生、同事和校友，表示近日本港社會爆發的矛盾、衝突及其導致的信心危機，「著實令人痛心」。他建議，從速成立一個具建設性及認受性的對話平台，放下對抗，務實理性地協商，逐步消解社會上的深層次矛盾。
段崇智稱，這個對話平台宜連結政府以及涵蓋不同年齡、階層和政見的社會人士，集思廣益，讓各界持份者與政府踏出和解的一步。而對話平台有賴各方以最開放、坦誠及和平的態度，放下對抗，認清現況，務實理性地協商，逐步消解社會上的深層次矛盾，讓香港走出陰霾。
他表示，深信大學社群都願意貢獻力量，協助重建這個大家所愛的家，為市民，尤其是年輕的一代，重燃希望，邁步向前。
【18:30】政府修訂《逃犯條例》引發多場警民衝突，大批示威者於周一（1日）衝擊立法會綜合大樓。樹仁大學常務副校監胡懷中今日（5日）向學生及教職員表示，對年輕人勇於表達意見，爭取理想與公義，「本校一貫欣賞支持」，惟對7．1有示威者衝擊立法會，則感到「心憂神傷」。
胡懷中表示，近幾周的社會運動空前浩大，標誌着港人為這片熱愛的土地努力發聲。他希望，社會各界敞開胸懷，放下成見，柔軟身段，以對話溝通尋求出路，走出當下香港的困局。
他指出，暴力從來不是解決問題的方法，現階段若停留於重申立場，諉過指責，是於事無補。他續說，校方期望同學活出敦仁博物的樹仁精神，在面對社會及人生的種種挑戰時，作出利眾利己，無悔青春的抉擇。
逃犯條例 相關報道：
【短片】英議員點名稱英籍警司下令射催淚彈 4警協會轟「漠視真相」致起底促道歉
「佔旺畫家」涉襲警刑毀提堂 辯方：疑大陸公安警署內說「唔聽話就國內見」
謝偉俊同意成立獨立調查委員會 莫乃光：特首約見學生不應只考慮安全
相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 社評 香港引渡協議國家 保安局 秘書處 遊行 二讀 樓市 反修例 反修例遊行 林鄭 林鄭月娥 政府 編輯推介