【逃犯條例】警准7．7尖沙嘴遊行至高鐵西九龍站　禁入港鐵管轄範圍示威 (17:55)

【17:55】港鐵車務總監劉天成表示，知道後日（7日）在高鐵西九龍站外有大型公眾活動，港鐵有需要時會在鐵路網絡、包括港鐵車站及高鐵站實施人流控制措施，呼籲市民及旅客留意港鐵網站及應用程式的最新消息。
【17:11】政府修訂《逃犯條例》引發多場示威遊行，近日有網民發起下周日（7日）下午，在尖沙嘴梳士巴利花園集會，再遊行至高鐵西九龍站。警方今日（5日）發出不反對通知書，遊行市民可於當日下午3時半起在梳士巴利花園集會，遊行至高鐵西九龍總站外匯民道空地，並需於5時半結束，其間不得進入港鐵管轄範圍內示威。
不反對通知書列明，遊行市民可於下周日下午3時半至4時，在尖沙嘴梳士巴利花園集會；遊行於下午4時開始，參與者需由梳士巴利花園出發，沿梳士巴利道南面行人路，於九龍公園徑上天橋，再經廣東道西面行人路、柯士甸道西南面行人路，終點為高鐵西九龍總站外匯民道空地，並需於5時半結束。
通知書亦列明，遊行者不得攜帶任何可用作攻擊的物件，如有尖銳部分的雨傘、任何會造成身體傷害的粉末或液體、會對眼睛造成傷害的強光或雷射激光裝置、玻璃樽及硬物等。
警方指出，遊行人士到達終點後，必須和平有秩序及依指定路線離開和解散，不准逗留及不可非法霸佔道路，並不應進入港鐵管轄範圍內，進行任何未經港鐵批准的示威活動。警方亦表示，若遊行發起人預料參與人數將較所通知的2000人增加或減少，須立即通知警方。
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