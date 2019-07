【逃犯條例．短片】英議員點名稱英籍警司下令射催淚彈　4警協會轟「漠視真相」致起底促道歉 (16:41)

聯署去信的包括警司協會、警察督察協會、海外督察協會及警察員佐級協會。他們表示,留意到古德曼在英國國會的發言受特權法保護。

英國國會片段顯示,古德曼周二在國會指出,英籍警司薛鎮廷(Justin Shave)下令向示威者發射催淚彈;另外兩名總警司則是負責6月事發當日人群管理的最高級警官之一,她問英國政府就這幾名下令做出「警察殘酷行徑」的英國人,會採取什麼跟進行動。

4個警察協會稱,在連串反修例示威期間,香港警察「在所有時間都以合乎比例的最低武力,鎮壓襲擊警察的暴徒(rioting mob)」,藉以自衛及恢復公共秩序。各協會認為,古德曼點名批評警司的做法,是「鼓勵對涉事警司起底」(encouraged a doxxing campaign against that Superintendent);該警司與另外兩名英籍警官已遭受「刻薄的網絡攻擊」(vitriolic cyber attacks),以及對他們家人的「人身威脅」(physical threats)。

古德曼在國會發言時亦表明,同意公開調查香港警察的行動。4個警察協會對此表示,監警會已表示會深入調查6月發生的所有示威活動,其中「考慮是誰促成這場暴動及鼓勵襲擊警察是極其重要的」(it is vital for the IPCC to consider who instigated the riot and encouraged the attacks on police)。

各警察協會形容,古德曼不理解正在香港發生的事;各協會只能推測(surmise)她是「蓄意漠視真相」(wilfully blind to the truth),或閱讀了錯誤的報道,認為她欠香港警察及被點名的警司一個道歉。

古德曼發言片段(時間12:50:54至12:53:19)

