港鐵調查報告︰承辦商軟件團隊3錯誤　致3月18日兩列車相撞 (18:02)

劉天成又稱，若證實事涉承辦商的錯誤導致損失，港鐵「一定會」按照合約跟進。至於政府罰款方面，港鐵將根據服務表現安排處理，並會撥備款項用作下一年的票務回贈；但他無透露是次港鐵列車相撞事故涉及的金額。

另外，機電工程署署理署長賴漢忠表示，機電署會聘請專業顧問獨立調查及檢視港鐵報告，稍後會將詳細調查報告呈交運房局，並上載網頁供公眾參閱。

【17:25】港鐵兩輛沒載客列車3月18日凌晨非行車時間，在中環及金鐘站間的「渡線」路軌交叉位相撞，事涉荃灣線新信號系統測試，港鐵今日（5日）交代由港鐵委任的調查委員會完成的調查結果，稱是新信號系統承辦商的軟件團隊前年修改軟件時，出現「軟件編程上的執行錯誤」。

港鐵調查委員會指出，荃灣線當時正測試的新信號系統分為兩個控制區，每個區由3套區間控制電腦系統組成，分別為「A」主電腦系統、「B」副電腦系統和「C」備用電腦系統。調查委員會發現，承辦商的軟件團隊2017年修改軟件時，衍生了3個軟件編程的執行錯誤。

事發當天測試新信號系統的目的，是讓車務人員熟習在A及B電腦系統同時發生故障，而須切換至C電腦系統時的操作程序。港鐵調查委員會表示，承辦商的軟件團隊原擬設定，當A及B電腦系統出現問題時，在向C電腦系統傳送數據時要剔除部分數據，這些被剔除的數據就由C電腦系統重新產生。調查結果是，第一，軟件團隊在相關文件中沒清楚列明，由A和B系統傳送給C系統的數據時，要剔除「相互衝突區域數據」；第二，在執行軟件編程時出錯，令C系統未能重新產生「相互衝突區域數據」；第三，承辦商建立的軟件程式，其邏輯配置並未有阻止C系統在未能重新產生相關數據下取代主電腦系統；結果釀成撞車事故。

港鐵調查委員會表示，承辦商事後已更換導致有關軟件問題的軟件設計及開發團隊。調查委員會提出多項建議，包括建議承辦商聘任「獨立軟件評估顧問」，重新審視其軟件開發程序，是否有恪守安全防護原則，並具備可追溯的證據；港鐵亦要增設機制等加強監管，包括提升信號系統模擬平台，為更多不同情境進行測試；又建議港鐵與承辦商共同成立一個測試及驗收安全委員會，同時納入「獨立安全評估顧問」的意見，以管理實地測試。

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