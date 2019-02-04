【逃犯條例】大律師公會再促設獨立調查委員會　兼查七一立法會何以遭衝擊 (14:50)

反對修訂《逃犯條例》風波持續，大律師公會繼上月21日後，今日（5日）再次表示政府應設立獨立調查委員會，調查6．12衝突，以及調查七一當日在立法會綜合大樓內外發生的事，「包括是在什麼情況下綜合大樓沒有得到保衛」。
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大律師公會表示，留意到監警會已成立專案組，調查過往數星期的事。公會認為監警會沒有、亦不能涉足法定獨立調查委員會的法定權力及可調查範圍，因為獨立調查委員會除可調查在關鍵時刻發生了什麼事，亦可調查那些事為何發生；於法定獨立調查委員會席前提供的所有證據亦享有絕對特權，提供證據的證人毋須因此負上任何刑事或民事法律責任。
大律師公會指出，反之監警會的法定調查範圍，則不能超越針對警方的投訴，或警隊的常規或程序；沒有傳召證人出席聆訊及提交文件的權力，亦不能有效保護提供資料者，甚至有可能把這些資料交予警方。
大律師公會強調，現時香港社會需要具公信力、具有司法經驗的人主持獨立調查委員會來尋找真相，以促使任何在這些事件中違法或失責的人，為其行徑負責。公會因此重申，政府應設立獨立委員會調查6．12衝突，以及七一衝擊立法會事件。
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