【逃犯條例】陳健波：盼議員勿「抹黑」審議建議　同心合力讓議會重回正軌 (14:34)

陳健波指出，各黨派別的議員已進入大樓視察，可見到「損毁非常、非常嚴重」，多項重要設施被「徹底破壞」，修復消防設備只是大樓可正常出入的最基本條件，但若要重開會議，不只考慮消防系統。

他表示，現時大樓向街有56塊大型玻璃面板損毁、閉路電視系統遭徹底破壞，所以還需考慮大樓出入安全及電腦支援系統。他續說，作為財委會主席，他知道目前要審議的項目有多重要，但決定重開會議時，要顧及所有人的安全，立法會不能再承受多一次衝擊，亦不能漠視再被衝擊的可能性。他表示，深信維修人員會盡快完成修復工程，沒有必要不停催促，給予維修人員額外壓力。

對於有議員反對以轉地點、文件傳閱等方法，盡快審議無爭議民生項目，他說會再思考其他方法，亦歡迎其他議員提出建議，同心合力讓議會重回正軌。他希望議員不要以「小人之心」去看任何建議方案，並懇請不要將有關方法「抹黑」，希望議員方向一致努力處理當前問題。

逃犯條例 相關報道：

大專學界提兩要求晤特首：允不追究示威者及公開會面

謝偉俊同意成立獨立調查委員會 莫乃光：特首約見學生不應只考慮安全

拒閉門晤林鄭 科大生：先回應訴求

特稿：恐懼瀰漫 示威者頭破4cm拒送院

羅范：撐通識 戴希立：和平遊行佔多數 難歸因