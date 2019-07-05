【逃犯條例】大專學界提兩要求晤特首：允不追究示威者及公開會面 (11:30)

港大學生會評議會時事委員會署理主席彭家浩表示，無收到特首邀請會面，對林鄭月娥到事態發展至今才邀請學生會面感到失望，批評她只邀請科大及中大學生會是「選擇性」會面。他表示，如會面像5年前雨傘運動的電視直播辯論般，無公眾在場，他們不會接受，彭家浩又稱，雖然林鄭自稱「好打得」，「但年輕人都要瞓覺，凌晨4時（會面）就不好了」。他指出，由於政府一直未作妥善回應，才迫使示威者使用進取手段爭取訴求，政府須負最大責任，他擔心閉門會議會「死無對證」，若林鄭月娥能滿足以上要求，大專學界會考慮會面，亦代表其態度有轉變。

科大學生會率先表明拒絕與特首閉門會晤，該會外務副會長吳一鳴稱，雖然林鄭月娥踏出一步，但未見誠意，只邀請2所院校的學生恐分化大專界，並對她拒絕他們早前三項會面條件感到非常失望。他又說，若林鄭月娥循序漸進地逐一邀請其他界別的代表會面，亦會有逐一擊破的效果，恐對抗爭者之間造成撕裂。他呼籲任何人不要偷偷地與特首閉門會面。5年前雨傘運動期間，學聯與林鄭月娥等官員會面，吳一鳴形容，「同佢（林鄭月娥）做negotiation（談判）是種相當危險的行為」。

中大學生會會長蘇凌鋒憶述，日前學生會與校方高層會面期間，校方引述政府高層有意與年輕人會面，但未知會面時間、地點、人物和形式等細節，故學生會即場未作回應。他指出，林鄭月娥過去一個月從未與年輕人對話，目前又對示威者進行「大搜捕」，校園仍瀰漫着白色恐怖的氣氛，同學見到校內有警車已感到緊張，因此認為，特首須釋出誠意。

另外，對於多所院校的校長先後就7月1日示威者闖入立法會大樓表態，中大學生會和浸大學生會均促請兩校校長盡快表態，讓學生得悉校方的立場。

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