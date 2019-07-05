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2019年7月5日星期五
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港鐵調查報告︰承辦商軟件團隊3錯誤 致3月18日兩列車相撞 (18:02)
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九龍城一餅店遭擊毀玻璃櫥窗 上月曾遭淋潑腐液 (17:32)
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吐露港公路三車相撞 (10:57)
【逃犯條例】謝偉俊同意成立獨立調查委員會 莫乃光：特首約見學生不應只考慮安全 (10:54)
尖沙嘴安達中心男子墮斃 (09:58)
加籍漢利園升降機暈倒 送院不治 (09:50)
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加籍漢利園升降機暈倒 送院不治
(09:50)
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昨晚（4日）11時許，銅鑼灣利園二期一名49歲加拿大籍男子在升降機內暈倒昏迷，送往律敦治醫院搶救後不治。據了解，事主患有心臟病。警方初步調查相信事件無可疑，事主死因有待驗屍後確定。
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利園
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