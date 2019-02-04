【逃犯條例】185民主派選委緊急呼籲特首回應市民訴求 (22:59)

民主派選委晚上向特首林鄭月娥發出緊急呼籲，表示自特區政府提出修訂《逃犯條例》後，社會撕裂日趨嚴重。經過兩次百萬市民遊行之後，七一大遊行繼續有數十萬市民上街，要求撤回修例；由於政府一直拒絕回應市民訴求，年輕人心中怨憤已達沸點，演變至市民衝入立法會大樓的局面。參與聯署的185名民主派選委呼籲林鄭月娥立即回應市民訴求：
1. 完全撤回修訂逃犯條例
2. 成立獨立調查委員會
3. 撤回612暴動定性
4. 釋放被捕人士
民主派選委希望林鄭月娥明白現今香港社會的撕裂和管治危機，是因為政府漠視民意，把年輕人推向絕望；因此要求林鄭月娥馬上面對民意，回應訴求。
另外，涉嫌殺妻仍然被還押的高教界選委張祺忠，也在聯署名單之內。
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