【逃犯條例】185民主派選委緊急呼籲特首回應市民訴求 (22:59)

1. 完全撤回修訂逃犯條例

2. 成立獨立調查委員會

3. 撤回612暴動定性

4. 釋放被捕人士

民主派選委希望林鄭月娥明白現今香港社會的撕裂和管治危機，是因為政府漠視民意，把年輕人推向絕望；因此要求林鄭月娥馬上面對民意，回應訴求。

另外，涉嫌殺妻仍然被還押的高教界選委張祺忠，也在聯署名單之內。

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