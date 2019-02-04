【逃犯條例．Emily Online】九巴特別班次載圍警總示威者　運輸署要求交代 (22:54)

運輸署證實，已要求九巴就當晚安排特別巴士服務104R號線作「詳細交代」，會喺收到九巴詳細報告後，依據既定程序跟進。有網民就批評運輸署製造「白色恐怖」。

九巴回覆《明報》話，九巴提供嘅路線和班次，包括特別班次，都以乘客需求為主，並按實際情况彈性處理，期望盡快疏導乘客。九巴會就今次安排向運輸署提交相關資料。

涉及呢次事件嘅104R線係由九巴同新巴聯營，主要接載長洲太平清醮「搶包山」活動後乘搭渡輪出中環嘅乘客，由中環前往旺角，收費16.5元。

消息透露，上月22日凌晨唔少示威者包圍完警總後離開，九巴當晚為咗疏導人潮，決定開出104R線接載市民，但一星期後就收到運輸署來信，署方措辭仲好強硬，用咗「強烈關注」等字眼。

據了解，以往九巴亦曾喺唔同活動開出呢類特別班次疏導乘客，有時更加係運輸署要求九巴去開。消息強調，開出特別班次只係因應市民需求，雖然運輸署有權過問，但過往運輸署都未有好似今次咁要求九巴交代，「唔通下下開一兩班特別班次都要先問過運輸署咩？」又重申開出特別班次只係因應市民需求，「唔通等啲市民長留喺街？」但消息人士話，經過今次運輸署發信，若以後遇上同類事件，九巴或要更審慎考慮開出特別班次。

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