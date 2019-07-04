【逃犯條例】乳癌婦海富絕食抗議　寄語年輕人：留番條命才能抗爭下去 (20:30)

6名絕食行動參與者在金鐘海富中心附近「留守」。張女士說，自己過往並不熱中政治，但自反修例風波兩次出現百萬人遊行，政府仍一度堅持修例，她認為政府漠視民意。她說，家中有雙親需要照顧，一度分身不暇無法參加遊行，直到「七一」當日，她不顧母親反對仍要「企出來」遊行，「醫生勸我不要用全副精力去照顧家人，都要有自己私人空間，我便跟母親說，我今次要出來支持年輕人」。

張女士去年確診第三期乳癌，接受手術後仍要服食標靶藥，一度意志消沉，「但想到家中仍有雙親照顧，便咬緊牙關堅持」。張女士透露，她有一名姊姊10年前自殺身亡，對家人「打擊好大」，「所以我不想見到有更多輕生事件」。她說，在金鐘留守期間，遇到有年輕人跟她聊天，透露因家人不理解其想法而感到「好灰」，她着對方稱呼自己做「阿姨」，說隨時可充當「樹洞」聽他傾訴，「最重要是不要諗住做傻事」。

絕食發起人、好鄰舍北區教會傳道人陳凱興說，感激不少市民為他們送水及物資，更有人為他們即場畫畫，「好多人好有心，有醫護自發早午晚到場幫我們監測身體情况」，他說，絕食多久「盡力而為」，期望有人接力，「直到政府有人回應為止」。

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