【逃犯條例】「學聯五子」鍾耀華：林鄭邀學生會晤為「消弭民氣」 (20:22)

《逃犯條例》修訂觸發社會連串矛盾衝突後，科技大學學生會今午（4日）表示，獲林鄭月娥政府昨午（3日）邀請其代表出席閉門會晤，該會立即拒絕，並提出3項對話條件。2014年佔領運動期間曾跟時任政務司長林鄭月娥對話的「學聯五子」之一、其後成為「佔中九子案」中其中一名被告的鍾耀華，今日在facebook貼文評論。
鍾耀華在文中表示，林鄭月娥過往跟灣仔喜帖街居民、保育天星和皇后碼頭民眾，以及佔領運動期間的學生代表對話後，結果都證明她是「為了拖延，消弭民氣」，「然後就反噬，屍骨無存」；「今次，希望，也相信抗爭者不會中計」。
鍾耀華指出，今次示威遊行市民的訴求很清晰，「政府毫無誠意作出制度上的回應，就請各位（學生）不要再被利用搞甚麼對話了」，「搞個對話除了推出幾個學生明星，還有什麼實際爭取到？」，「這只會讓人更感絕望，把絕望的年輕人再推向更黑暗的深淵」。
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