【逃犯條例】「學聯五子」鍾耀華：林鄭邀學生會晤為「消弭民氣」 (20:22)

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鍾耀華在文中表示，林鄭月娥過往跟灣仔喜帖街居民、保育天星和皇后碼頭民眾，以及佔領運動期間的學生代表對話後，結果都證明她是「為了拖延，消弭民氣」，「然後就反噬，屍骨無存」；「今次，希望，也相信抗爭者不會中計」。

鍾耀華指出，今次示威遊行市民的訴求很清晰，「政府毫無誠意作出制度上的回應，就請各位（學生）不要再被利用搞甚麼對話了」，「搞個對話除了推出幾個學生明星，還有什麼實際爭取到？」，「這只會讓人更感絕望，把絕望的年輕人再推向更黑暗的深淵」。

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