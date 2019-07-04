【逃犯條例】2300浸大師生校友聯署　譴責協理副校污衊抗爭者促辭職 (19:25)

該聯署發起人代表譚家浚批評：「從來只有保護學生的大學（副校長），不應該有為軍隊開路的所謂『教育工作者』。」有聯署發起人表示，楊志剛作為教育工作者，應該守住道德底線，在危難的時刻保護學生，而不是落井下石。

聯署聲明指出，楊志剛在文中污衊「反送中運動」由西方勢力策動，指抗爭中有極少數人為「訓練有素的黑手」，有預謀地衝擊警隊，迫使警隊使用武力，是挑撥警民對立；聲明批評楊志剛「歪曲事實，污衊抗爭者，企圖為漠視民意的特區政府推卸責任，為濫用武力的警方開脫罪名」。

聲明稱，參與反修例人士均為自發，目的是捍衛香港核心價值，指「楊志剛將警民對立歸咎於抗爭者有預謀地衝擊警隊，完全忽視警察近年多番濫用武力鎮壓抗爭者的事實」。「楊副校長口中『訓練有素的黑手』會自動讓路予救護車嗎？會在人潮散退後收集垃圾嗎？會向受不合作運動影響的市民鞠躬道歉嗎？抗爭者展示出為世界讚嘆的公民質素，而一切皆源於抗爭者對香港的熱愛」。

楊志剛：譴責者沒看過原文

對於楊志剛在文中寫道「放諸世界任何地方，都足以宣布進入緊急狀態並調動軍隊維持秩序」，該聯署聲明指楊志剛認為應以軍隊鎮壓市民，行徑冷血，非學者應有之舉，促請他辭去浸大協理副校長一職。

楊志剛回應稱，他6月27日在《明報》以「教育工作者」名義刊登了一篇文章，題為〈「洋紫荊革命」的白手和黑手〉。文章刊登之後，內容被180度扭曲，他被誣揑為「主動要求調動解放軍平亂」。他說，這其實與其原文剛剛相反。「我相信很多譴責我的人，並沒看過我的原文。」

楊志剛當日文章全文：〈「洋紫荊革命」的白手和黑手〉

浸大發言人表示，楊志剛以「教育工作者」個人身分發表文章，與浸大無關，大學尊重教職員的言論自由。

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