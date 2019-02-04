【DSE放榜】調查：紀律部隊工作連續兩年最不受考生歡迎 (19:10)

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優才資源中心有限公司於去年11月至本年1月期間，以不記名問卷方式訪問4106名來自間不同地區學校的應屆DSE考生，了解考生選科及就業取向，以及預測未來勞動力人手供應情况。結果發現24.1%受訪考生挑選教育爲他們最歡迎的職業，其次爲醫療服務（20.7%）和酒店及旅遊（15.4%）。至於考生最不希望從事的行業，紀律部隊連續兩年排第一，比率從去年的21.3%升至22.5%，原因主要是「體能不足」。不過，陳偉權表示，其中亦有一兩份問卷，在原因一欄寫上「黑警」等字眼。

他又認爲，從佔中事件後看到，當社會發生大事，調查結果的波幅會增加。他認爲若調查於6月後才做，青年人或因爲不夠理性，導致結果不準確。但他預計來年考生就職紀律部隊的意欲，甚至留港升學及發展的意欲亦會下降。

升學方面，今年DSE考生計劃升讀大學的比率，從去年的58.2%下降至今年的54.7%；計劃升讀高級文憑的考生則從去年的14%，升至今年的17.2%。陳偉權舉例，現在有不少企業，例如港鐵及中電均設有自己的學院，這些學院畢業生可直接在相關企業工作，陳偉權認爲這代表考生選擇出路漸趨多元化。

調查結果亦顯示，近九成考生選擇在港升學。但陳偉權認為，政府對於香港「人才儲備」的工作未如理想，「人才儲備少、項目少，GDP自然會下跌」。他建議政府應加強語文及數學科目教育，並增加香港就業的吸引力，留住青年。

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