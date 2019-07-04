【逃犯條例】科大學生會拒林鄭會晤邀約　特首辦籲學生會再考慮 (22:40)

【22:40】特首辦就邀約年輕人會面一事回覆表示，行政長官林鄭月娥已表明政府的施政風格需要改變，要變得更開放、更包容，聽取民意的工作要革新；她將安排更多時間，親自會見不同黨派、不同階層、不同背景的人士，亦會透過不同途徑主動接觸不同背景的年輕人，聆聽他們的心聲。
特首辦稱，行政長官近日開始邀請不同背景的年輕人見面，當中包括大學生、一些曾參與近期示威活動的年輕人等；會面目的是要深入聆聽、坦誠交流，因此行政長官希望會面以小範圍、閉門形式進行，會面安排亦不會發布。
特首辦表示，留意到科大學生會作出的公開回應，希望他們可以再作考慮。
【20:15】中大學生會會長蘇浚鋒表示，校方高層曾聯絡學生會，表示政府有意與年輕人會面，但未有正式邀請及具體安排。他說，於整個反修例風波中，特首林鄭月娥有不同機會與年輕人見面；民主派提出會面，她亦以太忙為由拒絕，認為林太現時若提出會面「應show到她的誠意，不應該是一場公關show」。
蘇浚鋒說，民間的五大訴求十分清晰，林太應表現出誠意，如先回應訴求再考慮會面。他又稱，學界亦非「大台」，林太應與不同持份者會面，特別是前線示威者。
【18:24】《逃犯條例》修訂觸發社會連串矛盾衝突，不少人均希望特首林鄭月娥跟年輕人對話。科技大學學生會今午（4日）在facebook表示，林鄭月娥政府昨午（3日）透過該校高層聯絡學生會，邀請學生會代表出席閉門會晤，該會立即拒絕，並提出3項對話條件。
科大學生會提出的3項條件包括，第一，林鄭月娥政府須先回應上月兩次大批市民上街反修例和7月1日（周一）佔領立法會的五大訴求；第二，林鄭月娥政府若要對談，必須也包含商界、醫護界、法律界、教育界和其他各界香港持份者代表；第三，有關對話必須開放予全港市民參與，所有人都有發言權利，科大學生會願以該校賽馬會大堂為全民對話會場。
科大校長史維前日（2日）向全校師生和職員等發出電郵，評論7月1日示威者衝入立法會搗亂事件，提出譴責暴力的同時，認為社會各界需開放討論發生今次問題的根本原因。
另外，教育大學校長張仁良今日亦向全校師生和職員發出電郵，稱「我相信大家均認同持續的衝擊、暴力和對立無助解決當前困局；我們亦不能迴避背後的社會矛盾以及成因」，「政府應採取主動，用最大的誠意聆聽市民的訴求和心聲，以香港長遠福祉為依歸」。
理大學生會則表示，並無收到任何由林鄭月娥主動提出的會面邀請。
逃犯條例 相關報道：
兩官媒雙雙抨擊英外相 《中國日報》：沒權干涉港府 《環時》：自私沒水平強詞奪理
通識教育失敗？教師籲評論者「勿將誤見當正見」 通識科讓學生認識不同觀點
相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 社評 香港引渡協議國家 保安局 秘書處 遊行 二讀 樓市 反修例 反修例遊行 林鄭 林鄭月娥 政府 科大 科技大學 編輯推介