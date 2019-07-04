【逃犯條例】科大學生會拒林鄭會晤邀約　特首辦籲學生會再考慮 (22:40)

特首辦稱，行政長官近日開始邀請不同背景的年輕人見面，當中包括大學生、一些曾參與近期示威活動的年輕人等；會面目的是要深入聆聽、坦誠交流，因此行政長官希望會面以小範圍、閉門形式進行，會面安排亦不會發布。

特首辦表示，留意到科大學生會作出的公開回應，希望他們可以再作考慮。

【20:15】中大學生會會長蘇浚鋒表示，校方高層曾聯絡學生會，表示政府有意與年輕人會面，但未有正式邀請及具體安排。他說，於整個反修例風波中，特首林鄭月娥有不同機會與年輕人見面；民主派提出會面，她亦以太忙為由拒絕，認為林太現時若提出會面「應show到她的誠意，不應該是一場公關show」。

蘇浚鋒說，民間的五大訴求十分清晰，林太應表現出誠意，如先回應訴求再考慮會面。他又稱，學界亦非「大台」，林太應與不同持份者會面，特別是前線示威者。

【18:24】《逃犯條例》修訂觸發社會連串矛盾衝突，不少人均希望特首林鄭月娥跟年輕人對話。科技大學學生會今午（4日）在facebook表示，林鄭月娥政府昨午（3日）透過該校高層聯絡學生會，邀請學生會代表出席閉門會晤，該會立即拒絕，並提出3項對話條件。

科大學生會提出的3項條件包括，第一，林鄭月娥政府須先回應上月兩次大批市民上街反修例和7月1日（周一）佔領立法會的五大訴求；第二，林鄭月娥政府若要對談，必須也包含商界、醫護界、法律界、教育界和其他各界香港持份者代表；第三，有關對話必須開放予全港市民參與，所有人都有發言權利，科大學生會願以該校賽馬會大堂為全民對話會場。

科大校長史維前日（2日）向全校師生和職員等發出電郵，評論7月1日示威者衝入立法會搗亂事件，提出譴責暴力的同時，認為社會各界需開放討論發生今次問題的根本原因。

另外，教育大學校長張仁良今日亦向全校師生和職員發出電郵，稱「我相信大家均認同持續的衝擊、暴力和對立無助解決當前困局；我們亦不能迴避背後的社會矛盾以及成因」，「政府應採取主動，用最大的誠意聆聽市民的訴求和心聲，以香港長遠福祉為依歸」。

理大學生會則表示，並無收到任何由林鄭月娥主動提出的會面邀請。

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