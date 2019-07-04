學生動源前成員涉藏氣槍上訴得直 (17:30)

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上訴人為現年17歲的劉康，他得悉上訴得直後表示「正確裁決」，又形容檢控是「政治打壓」，因他支持民主、自由、獨立，政府便隨便找一條控罪告他，但他無畏無懼。

法官黃崇厚在判辭指出，本案上訴方的理由主要是裁判官錯誤「加入戰圈」，主動盤問證人，例如詢問上訴人為何擔心襲擊仍到現場、問上訴人是不是參與集會等；另一點是裁判官拒絕信納上訴人的證供後，沒有考慮控方證據是否仍可達致毫無合理疑點。

就裁判官主動盤問證人而言，黃官認為裁判官問題數量不太多，但不能完全否定裁判官有可能受其發問和從中獲得的證供，影響她對案件的分析；合理知情的旁觀者會認為上訴人沒有得到一個公平的審訊，故認為本案定罪裁決「難稱穩妥」。

至於裁判官沒有考慮控方舉證達毫無合理疑點方面，黃官指出，裁判官的陳述書未有充分解釋如何肯定上訴人為犯罪目的管有氣槍、上訴人想干犯何罪、是否控方所說的管有攻擊武器；為何裁判官會肯定情况相當可能令他人犯罪；為何肯定管有仿製火器目的是危害公眾安寧。黃官同意上訴方所指，原審裁決難免令人認為「將條文搬字過紙」，情况令人不安，對裁決穩妥成疑。

黃官續說，裁判官不信上訴人自衛之說，但裁決時亦有依賴上訴人證供，如有更詳盡分析為何僅接納部分證供，較為穩妥。基於上述上訴理由，黃官裁定上訴得直，下令撤銷定罪。

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