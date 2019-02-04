【沙中線工程問題】中科批陳帆拖泥帶水　籲調查港鐵「蜂巢現象」一說真偽 (16:48)

港鐵沙中線工程問題持續發酵。負責倒混凝土的分判商中科興業發再新聞稿，批評運房局長陳帆處理事件手法是「慢條斯理、拖泥帶水、營營役役和推卸責任」，認為紅磡站工程問題已拖拉13個月，無論獨立調查委員會、相關部門和港鐵的刑事和技術調查，在進度和水平上都強差人意，遠未能符合公眾期望，強調中科會繼續提供資料，並敦促政府徹查及追究責任。
中科又質疑港鐵單方面所言的混凝土「蜂巢現象」一說，並提及兩張攝於2015年10月施工相片紀錄佐證。中科指出，相片內容為屯馬線月台層板興建時，與處於延誤狀態的挖掘工程很多時同步施工，又由於流水及泥漿處理預案缺失，令大量泥漿流入月台層板底部，再加上合約上負責清理的大判禮頓沒有處理妥當，港鐵亦任由情况持續，最後混凝土灌注時混入及夾雜泥土。
中科懷疑，由於挖掘工程的泥漿和流水預案和監管上缺失，導致泥水滲入屯馬線月台底部，令混凝土夾雜泥土，最後港鐵以「蜂巢現象」一說企圖蒙混過關，故敦促運房局調查港鐵「蜂巢現象」一說的真偽。
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