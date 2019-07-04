涉抄襲禁申資助兩年　城大教授：研資局推新指引前無定義「抄襲」 (16:59)

申請方指出，陳忍昌多次解釋他是無心之失，但研資局作出裁決時，既沒有針對抄襲下定義，更於多年後才推出新指引，將非故意的抄襲包括在內，對申請人構成程序不公。

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申請人陳忍昌今日未有到庭，答辯人為大學教育資助委員會轄下的研究資助局。申請方指出，研資局截至2017年推出新指引前，從未就「抄襲」下定義，抄襲在學術界亦無統一定義；2015年首次裁決時，5名委員其時對抄襲定義沒有共識，最後才採納「有意或無意取用他人概念」為一般及廣泛定義，直指局方有「搬龍門」之嫌，事後才刻意尋找一個符合申請人行為的定義，並將之歸於行為不當。

申請方續稱，城大的調查委員會已裁定申請人屬疏忽大意，屬於事實證據，局方的上訴委員會卻不予機會申請人解釋。

答辯方回應稱，申請人有4次機會見委員會，他有權利妥當地為自己辯護，沒有構成程序不公。至於就抄襲一詞的定義，答辯方認為學術界對不抄襲有普遍認知（common sense），局方於2017年時採用一個最可被接受的定義納入指引。

法官問答辯方，若法庭終裁定研資局在處理本案時有違法，法庭的決定可為申請人洗脫污名，但申請人已承受其罰則，即2015至2017年不能申請研究資助計劃，針對這不幸的情况，局方是否要重新檢視本案。答辯方認為可以撤銷決定，但重新處理本案則不實用和可取。法官聽罷陳辭押後裁決。

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