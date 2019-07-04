【逃犯條例】加拿大免費報得悉「眾籌」壯舉　主動為港人刊免費全版廣告 (16:42)

網民發起的眾籌活動在9小時內籌得670萬元，遠多於原定目標300萬。目前為止，已有13個國家、共19份報章刊登香港網民就反修例的公開信。Facebook專頁「中央聖學子」今凌晨發文稱，加拿大免費報章《Westmount Independent》得悉香港人「眾籌登報」的壯舉後，主動提出為港人刊登全版免費廣告和公開信。該廣告的電子版已公開，印刷版明天會在加拿大魁北克省韋斯特蒙（Westmount）地區派發。

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