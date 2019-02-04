【逃犯條例】天水圍官立中學沒收反修例宣傳品面見學生　校友抗議白色恐怖 (16:36)

今日現場遞交請願信的校友表示，6月4日曾在校門附近派發宣傳單張，鼓勵師生出席6月9日舉行的反對《逃犯條例》修訂遊行；同月13日有學生自發在學校派白絲帶，但校方兩次都在校門放置收集箱，要求學生交出宣傳品；同日校長邀請最少9名參與派發白絲帶的學生會面。校方其後稱會面只是了解學生想法，不會秋後算帳。

校方其後在6月27日發聲明，稱學校是政治中立的地方，不可以有政治宣傳；校內如出現政治宣傳，可能令學生因矛盾而發生衝突，並可能直接鼓動學生參與後續活動（如示威），以導致人身安全問題。

校方稱，關注到學校若容許表達宣示政治立場，可能產生不可控制的後果，也有可能令家庭背景不同的學生產生對立及出現欺凌。

2014年畢業的校友林先生不接受校方解釋，批評校方做法扼殺言論自由；校長面見派白絲帶的學生更有如製造白色恐怖，「學生是公民社會一分子，有自由發表政治立場，如果學校是擔心學生對修例風波了解未深，應先與學生討論事件，而非直接沒收宣傳品」。

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