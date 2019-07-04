搪瓷大王髮妻遺產案　嫡孫陳禹嘉認未付分毫擁物業 (16:28)

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原告陳禹嘉，除了是「搪瓷大王」陳兆民嫡孫，也是聯合集團前主席李明治的女婿。被告陳美珠為原告的姑姐，她是前政務司長陳方安生的弟婦。

原告今日（4日）繼續接受被告一方盤問。在盤問中，被告披露黃秀珍生前居於九龍塘喇沙利道物業近30年，但1992年10月2日，當時75歲的黃秀珍簽署一份物業買賣合約，把該物業以作價450萬元售予由原告及其妹妹控制的公司，而該公司在買賣合約前3個月成立，但原告只在證人供辭提及買賣合約。

原告回應稱，他於1992年與父親回港後便參與家族事務，當時他與父親有就祖母的遺產規劃提建議。原告說，已忘記討論的詳細內容，相信這項財產安排應源於祖母，令她可以繼續居於上址，原告承認合約標明物業售價是450萬元，但當時公司未付分毫。至於為何不作餽贈契約，他只回應合約由律師預備。

另原告透露，1999年因為被告滋擾及保險箱事件，祖母不希望再與被告聯絡，祖母遷出該物業到酒店居住，而該物業於2003年售予第三者。

被告又質疑，根據黃秀珍1978年立下遺囑和1978年訂立的信託契約，均表明有關其先夫陳兆民遺產均贈予兒子陳一心，以及有關財產代兒子持有，但1992年的遺囑卻把受益人寫為原告，和之前的遺囑存有分歧。

原告解釋，1978年被告獲分配家族資產後，原告父親及其家族分支將獲餘下資產，而原告是家族唯一男丁，認為無論由他或父親繼承是沒有分別。案件下午續審。

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