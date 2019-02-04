【逃犯條例．衝擊立法會】梁君彥：立會電腦硬碟遭撬走　失申請通行證資料已通知私隱專員 (15:39)

梁君彥指出，立法會大樓的消防、保安及通訊系統，以及保安控制室都受嚴重破壞；其他開會所需設施，包括投票系統、召喚鐘聲及影音設備無法運作；會議網上廣播有待測試能否正常運作。

他表示，現時立法會大樓仍維持紅色警示，主要是因為消防系統受損，水泵與花灑系統被破壞，警鐘亦失靈；待消防系統修復及能滿足消防要求後，希望在下星期能除下紅色警示，讓職員及記者進入立法會大樓內工作。

梁君彥又稱，立法會損失仍在點算中，維修方面「立法會都有少少儲備，希望可以解決到問題」。他指出，行管會今早（4日）開會，同意目前最重要是全力修復立法會大樓，以期10月可復會，認為不應「分散注意力」找其他地方開會，因為有保安等問題，「所以我諗大家都同意，喺呢度做（在立法會大樓開會）比較好」。

至於立法會財委會能否開會，梁君彥表示要交由財委會主席陳健波與政府安排，由財委會、政府與各黨派商討如何處理民生問題。

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