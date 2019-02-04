【逃犯條例】通識教育失敗？教師籲評論者「勿將誤見當正見」　通識科讓學生認識不同觀點 (16:50)

香港通識教育會副會長、聖公會梁季彜中學副校長兼通識科主任陳志華表示，通識科早於1992年高級程度會考已設立，具20多年歷史，他指出，在反對者眼中，通識科猶如「政治科」，惟通識科有六大範疇，包括：個人成長與人際關係、今日香港、現代中國、全球化、公共衛生、能源科技與環境，其中「今日香港」單元也非全涉及政治。

陳志華認為，通識科培訓學生提出建議，回應不同議題，並非如某些反對者所言只有破壞沒有建設。他說，大眾可以評論教育，但盼評論時多做準備工夫，不要高談偉論，多些觀察現況，「不要將誤見當正見，將非觀當正觀」，結果「下一代只會喪失優質的教育」。

基督教宣道會宣基中學副校長、資深通識教師許承恩亦稱，據他觀察，社會愈混亂，校園內愈見平靜，教師努力輔導學生，平衡不同觀點。他說，現時學生較受互聯網影響，例如連登討論區、通訊程式Telegram群組等，學生接觸互聯網的資訊可謂更難控制，因此教師要培養網絡素養，教懂學生分辨資訊，慎防將眼前接收到的信息視作為全部，實情為事實的一部分，應取得平衡。

許承恩認為，應肯定教育界及通識科的價值，課室裏學生可能來自警察家庭、公務員家庭，也有學生較為激進，通識教育需要助學生取得共識，「將偏鋒的想法拉返來」。他同意通識科有改善空間，就如學校課程檢討專責小組早前建議，應加強基礎知識的重要性，亦可檢視備受大眾關注的通識科試卷。

董建華昨午主動約傳媒茶敘，對於示威者衝擊立法會一事感到心痛，指用鐵車等撞擊立法會的人，手法專業，認為警察定要調查、追究；又指其任內開始推動的通識教育，是造成現時年輕人問題的原因，形容通識教育失敗，「我自己也睇漏了眼」，要想辦法改。

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