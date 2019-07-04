警長涉未獲許可借貸4萬元被控接受利益罪　官促考慮改控貪污 (14:35)

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報稱退休警長的被告梁錦輝（55歲），被控兩項訂明人員接受利益罪名，涉違反《防止賄賂條例》第3條。被告案發時在警務處西九龍總區總部的保安控制組工作；該處的保安服務由一間承辦商負責，被告需要監督及分配外判保安員的工作。

控方案情指出，被告月入約4.2萬元，事主張碧珊月入逾8500元。被告在去年1月12日，在西九龍總部停車場，向承辦商的保安主任張碧珊聲稱翌日要交稅急需借款3萬元，其後把自己的馬會戶口號碼給事主，並着對方將事件保密，事主同日把款項存入被告的馬會戶口。調查時發現被告有124次投注紀錄，並在事主存款後提取現金2000元。

被告於同年2月21日再次向事主聲稱急需用錢，向對方借款1萬元，其馬會戶口當時剩餘12元，事主同樣答應借款。其後，事主多次追債，被告僅在4月底共歸還2.5萬元，尚欠款1.5萬元；事主在6月趁被告外遊時，向被告上司匯報事件。事件曝光後，被告要求另一名保安主任代他還款1.5萬元。

裁判官認為，被告與事主因工作認識，被告又負責安排事主的保安工作，案情或涉及「sweetener（甜頭）」，讓雙方維持良好關係，可考慮控告《防止賄賂條例》第9條代理人貪污交易的罪行，希望控方再考慮現時控罪是否適合，故押後案件至8月5日再訊，被告獲准以原有5000元保釋。

控罪指出，被告分別於2018年1月12日及2月21日，未得行政長官一般或特別許可下，從張碧珊接受兩筆分別3萬元及1萬元的貸款。

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