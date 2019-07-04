【逃犯條例】通識科令學生變激進？　教育局官員：未見實質證據 (14:07)

教育局首席助理秘書長區蘊詩引用上周學校課程檢討專責小組的報告重申，通識科有一定重要性，又指出，不同人對通識科有不同意見，歡迎各界在諮詢期間提出。對於學生會否因通識科而變得激進，區蘊詩表示，「未見到有實質證據」通識科令學生變激進，亦相信教師會秉持專業操守，在教學中引導不同討論。

被問到近年年輕人自殺問題愈趨嚴重，教育局有何方法疏導年輕人因政治氛圍出現的負面情緒，區蘊詩回應稱，年輕人出現情緒有不同原因，不可純粹歸因政治，又稱不論發生什麼事，「自殺不是一個選擇」。

另外，今日優質教育基金公布新年度的優先撥款主題，基金督導委員會主席徐聯安表示，主題是因應2017年政府成立的8個專責小組的建議，7個主題包括STEM教育、資訊科技教育、評估素養、全方位學習、正面價值觀、學生的均衡發展和有效的領導和管理。

基金亦將推出「我的行動承諾——感恩珍惜·積極樂觀」撥款計劃，凝聚學校、家庭及社會上各持份者的力量，加強育人工作。計劃適用於所有公帑資助學校及已參加幼稚園教育計劃的幼稚園，上限20萬元，不限限額。

截至今年6月底，基金已資助約2300所學校及機構合共超過1萬項計劃，總撥款額達48億港元；至今年初，基金尚餘約96億元。

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