【逃犯條例．衝擊立法會】立法會望10月復會　擬書面傳閱通過無爭議撥款 (14:01)

立法會大會和各委員會無法開會，但財委會現時仍有逾40項撥款申請待審議。黃碧雲表示，行管會會議上，民主派和建制派均同意，將沒有爭議的撥款申請，例如興建醫院和公務員加薪等項目，在程序許可下，以書面傳閱方式通過撥款，但要先徵得財委會主席、議員和政府共識。

黃碧雲表示，會上曾討論能否在立法會大樓外其他場地開會，但行管會認為此舉不可行，因開會牽涉到大量後勤人員支援。

對於本身並非行管會成員的民主派會議召集人毛孟靜，早前表明不贊成以書面傳閱方式通過撥款，擔心會造成壞先例，更指「等我死了再說（over my dead body）」。黃碧雲表示，根據規例，如果有任何一個議員反對書面傳閱，便不能做，強調民主派至今未正式商討，但自己希望不會因為大樓無法開會，而影響民生項目。

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