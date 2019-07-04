環團：南大嶼塘福發現非常罕見蝴蝶　憂「明日大嶼」破壞生態 (12:37)

「蝴蝶普查」計劃每年均會新增一個蝴蝶普查地點。綠色力量高級環境事務經理單家驊表示，因應當局「明日大嶼」計劃，特別將位於南大嶼的塘福和水口新增為2019至20年度的普查地點，並於今年4月至6月調查蝴蝶生態。這項計劃至今已調査共記錄74種蝴蝶，當中包括5種「非常罕見」、4種「罕見」，及2種「未有評級」蝴蝶，其中較特別的是於塘福記錄的幸運轆蛺蝶。

單家驊稱，幸運轆蛺蝶屬「非常罕見」物種，是熱帶地區蝴蝶，廣泛分佈於南亞及東南亞，在香港卻極為罕見。根據漁護署資料，該蝶在2005年以前，於香港只有過兩次記錄。

單家驊再解釋，塘福和水口位於南大嶼，主要道路為東涌道及嶼南道，多年來因交通所限而未有大規模發展，故整個南大嶼自然生態目前保存良好。他續稱，南大嶼共有6至7個蝴蝶熱點，但其中卻只有籮箕灣屬郊野公園範圍，憂慮當區其他熱點的環境及蝴蝶生態隨時受破壞，特別是非常罕見的蝴蝶，因為蝴蝶當生活環境受破壞，就難以遷移到到其他地方生存，並隨即消失。

另外，綠色力量今發表2018至19年度最新蝴蝶普查結果，12個普查地點中合共記錄了178種蝴蝶，佔本港蝴蝶物種超過六成半。當中55種屬「罕見」及「非常罕見」物種。單家驊解釋，蝴蝶屬「指標生物」，一個地方的蝴蝶物種數量，可直接反映該地的環境變化程度；以各普查地點錄得的整體蝴蝶物種數量與過去比較，數目並未顯示出大幅度升跌，意味過去一年各地點的生態環境，並無受特別破壞。

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