【逃犯條例】葉建源稱通識淪代罪羊　憂點燃新火頭對社會沒好處 (11:27)

全國政協副主席、前特首董建華昨（3日）與傳媒茶敘時，稱自己任內開始推動的通識教育，是造成現時年輕人問題的原因；他形容通識教育失敗，要想辦法改。教育界立法會議員葉建源今晨（4日）接受港台節目訪問時表示，對董建華說法感奇怪，強調現時社會問題源於政府施政出問題，認為如今董建華單純針對通識教育，目的是找「代罪羔羊」。
葉建源又反駁通識教師向學生傳遞偏頗想法的言論，強調所有香港教師都是盡責，一點也不激進，會以年輕人安全為優先考慮。
他指出，通識科並非不能改動，但如果因政治理由便改動課程，那麽不止通識科，很多其他課程都會有翻天覆地的變化，認為現時再點燃新火頭，對香港社會沒好處。
另外，全國港澳研究會副會長劉兆佳今晨接受新城電台節目訪問後見記者，稱有通識教師會在課堂宣揚政治理念，從而推動學生參與政治運動，政府未來應研究通識科實踐的情況。
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