【逃犯條例】葉建源稱通識淪代罪羊　憂點燃新火頭對社會沒好處 (11:27)

葉建源又反駁通識教師向學生傳遞偏頗想法的言論，強調所有香港教師都是盡責，一點也不激進，會以年輕人安全為優先考慮。

他指出，通識科並非不能改動，但如果因政治理由便改動課程，那麽不止通識科，很多其他課程都會有翻天覆地的變化，認為現時再點燃新火頭，對香港社會沒好處。

另外，全國港澳研究會副會長劉兆佳今晨接受新城電台節目訪問後見記者，稱有通識教師會在課堂宣揚政治理念，從而推動學生參與政治運動，政府未來應研究通識科實踐的情況。

逃犯條例 相關報道：

董建華：任內推通識教育 造成現時年輕人問題

劉兆佳：重啟政改勢惹更深政治爭拗 特赦或鼓勵年輕人墮法網

撒瑪利亞會稱接獲42求助 籲勿「英雄化」輕生者

曾鈺成：審訊後特首可考慮特赦 法律界：有心解紛爭 可只警告、不提控

網民發起周日九龍遊行 西九站集會 稱將消息傳內地 警證接獲通知

感無助未見出路 青年求助增數倍 輔導機構：低落者勿一起堆疊負面情緒

藥劑師會指催淚彈可致命 促警停用