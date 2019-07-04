【逃犯條例】撒瑪利亞會稱接獲42求助　籲勿「英雄化」輕生者 (10:13)

曾展國稱，留意到有人擔心向社會機構求助後，其個人資料或會被警方取得。他強調，社會機構會保障求助者私隱，不會向警方提供資料，呼籲求助者不用擔心。

曾展國又表示，很擔心部分示威者出現「豁出去」或「以死明志」的心態，認為此心態可能將事件「英雄化」，誘發模仿效應，「這種做法未必能改變什麽東西，但生命真的損失了」。

出席同一節目的香港社會工作者總工會總幹事許麗明亦認為，社會不應美化輕生者，建議盡量不要使用「烈士」或「偉大」一類字眼形容。

防止自殺求助熱線

生命熱線：2382 0000

撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

社會福利署：2343 2255

明愛向晴軒：18288

年輕人專線

香港輔導及心理學會：WhatsApp熱線6218 1084 (提供英語及粵語專業輔導服務)

生命熱線：青少年生命專線 2382 0777

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