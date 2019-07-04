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2019年7月4日星期四
【逃犯條例】葉建源稱通識淪代罪羊 憂點燃新火頭對社會沒好處 (11:27)
【逃犯條例】劉兆佳：重啟政改勢惹更深政治爭拗 特赦或鼓勵年輕人墮法網 (10:59)
【逃犯條例】撒瑪利亞會稱接獲42求助 籲勿「英雄化」輕生者 (10:13)
警油尖九龍城掃黃 拘43內地女 (09:41)
禾輋邨七旬婦墮樓 (09:27)
太安樓男子墮斃 (09:11)
facebook一度全球故障 今早稱已解決 (09:05)
流浮山貨倉遇竊 失5萬元手機零件 (09:03)
多雲有驟雨 最高30度 (07:17)
【逃犯條例】田飛龍：衝擊立法會傷害國家發展利益 個別違法者或控暴動罪 (23:33)
【逃犯條例】警拘12人最細14歲 「佔旺畫家」被捕 (22:54)
【逃犯條例．衝擊立法會】聖公會牧函：不接受暴力 呼籲政府回應市民訴求 (22:16)
【逃犯條例．衝擊立法會】警：當日評估風險沒即時行動 避免嚴重傷亡 (21:20)
【逃犯條例．衝擊立法會】港大校長盼各方務實解紛爭 理大校長籲對話解矛盾 (21:20)
【沙中線】工程問題獨立調查報告 期限延至11月底 (20:35)
【逃犯條例．衝擊立法會】董建華：任內推通識教育 造成現時年輕人問題 (19:24)
觀龍樓縱火案致一家3口死亡 死者父母入稟告房協 (19:05)
安泰邨裝修工程涉合謀定價 競委會入稟控告6承辦商及3人 (19:02)
【逃犯條例．衝擊立法會】「同心護港」警總請願 促拘捕衝擊立會示威者 (18:50)
【逃犯條例】涉網上對警「起底」攻擊警方網站 8人被捕 (18:36)
【逃犯條例】北大教授籲重啟政改 「中央管得愈多，香港反彈愈大」 (18:15)
乘客揭港航預辦登機漏洞守行為一年 嘆大企業「解決提出問題嘅人」 (17:54)
直升機墜嘉道理農場初步報告：機師沒發求救信號 (17:45)
【逃犯條例】社署籲有需要市民求助 心理學家團體推支援計劃 (17:35)
【逃犯條例．衝擊立法會】梁美芬發起法律界聯署 斥衝擊立法會撼動「一國兩制」底線 (16:10)
搪瓷大王髮妻億元遺產爭逐案開審 (15:58)
香園圍公路首宗車禍 龍山隧道貨車翻側釀3傷 (15:52)
【逃犯條例】藥劑師協會函特首警務處長 籲減用催淚氣對付示威 (15:38)
太空館登月50年展覽 展5米高Lego火箭 (15:26)
本地農民首引入日本黃肉西瓜「哈密」 口感爽脆【短片】 (14:50)
西醫非禮女病人罪成提上訴 稱原審官作不利被告推斷 (14:38)
興民邨女子被非法禁錮強姦 警拘兩男一女 (14:10)
楊岳橋：已找到企圖輕生網民 現時情緒穩定 (14:06)
疑圖劫找換店職員168萬美元 警拘5人檢電槍開山刀 (13:13)
【逃犯條例．衝擊立法會】張超雄稱示威者絕望下自毁 (12:41)
補習導師涉非法獲試卷資料 案件押至8月1日再訊 (12:28)
【逃犯條例】曾鈺成倡8．31框架外重啟政改 籲特首考慮特赦年輕人 (11:58)
長沙灣女子墮斃倒臥馬路 (11:27)
【逃犯條例．衝擊立法會】鍾國斌料政府未來一年運作原地踏步 胡志偉促思考年輕人衝擊原因 (10:28)
深水埗影音店東主倒臥店內 送院返魂乏術 (10:11)
【逃犯條例．衝擊立法會】警fb拍片展示7‧1晚10時05分手表畫面 (10:00)
西環邨男子上香誤燒雜物起火 (09:05)
政府否認特首曾要求解放軍處理衝突 (07:50)
間中狂風大驟雨 最高29度 (07:14)
興民邨非法禁錮 2男1女蒙頭上警車 (23:55)
【天氣速遞】天文台發一號戒備信號 (23:22)
【逃犯條例】民主派周三上午往特首辦 要求即見林鄭張建宗 (23:22)
連登高登立場100毛等一度死機 多個網站同時顯示「502 Bad Gateway」 (22:40)
【逃犯條例．衝擊立法會】譴責無助解決危機 蔡海偉：號稱理性社會為何無力讓年輕人發揮真正影響力？ (22:35)
【逃犯條例．衝擊立法會】年近七旬高血壓蘭姨立法會外一度絕食：真係欠咗年輕人 (21:56)
【逃犯條例．衝擊立法會】回歸前兩立法局主席畫像無損 范徐麗泰：做殖民地二等公民好？ (21:27)
【逃犯條例．衝擊立法會】立法會大樓懷疑易燃白色粉末已被清理 消防員曾拖喉戒備 (22:25)
【逃犯條例．衝擊立法會】23家教文藝社福宗教組織促林鄭跟年輕人對話 (20:59)
許智峯搶手機案 律政司不申請覆核判刑 (20:41)
印傭認狎僱主兩幼子還押候懲 (19:36)
大公文匯傳媒集團職員遭黑衣人棍毆傷手 (19:30)
內地香港合辦「共和國70年」展覽 有土改文革展品不提批鬥【多圖】 (19:27)
【逃犯條例．衝擊立法會】工人清理連儂牆 市民自發保存告示貼 (19:15)
陳章萍虛假文書罪脫 法官：未能證明被告意圖對教育局不利 (19:00)
【逃犯條例．衝擊立法會】督察協會主席譴責打著民主旗號者 員佐級協會主席：警隊無空城計 (18:42)
【衝擊立法會．圖輯】立法會滿目瘡痍．特首凌晨見記者 (18:19)
父涉26年前非禮9歲女 事主拒出庭法官促考慮是否續檢控 (18:12)
【逃犯條例．衝擊立法會】陳健波：料立法會大樓修復需逾億元 幸沒出現「六四事件香港版」 (18:02)
解放軍駐港部隊6．26曾聯合演練 一度面向中環金鐘 (18:01)
【逃犯條例．衝擊立法會】政府總部明日重開 (17:42)
海關文錦渡檢48萬元冒牌貨 (17:27)
大埔汀角路三車相撞 (17:25)
【逃犯條例】監警會：主動審視反修例衝突所有事實 不排除聯繫國際專家 (17:20)
【逃犯條例．衝擊立法會】律師會：示威者武力闖立法會侮辱法治 (17:19)
【逃犯條例．衝擊立法會】民建聯：示威者行徑「兇惡恐怖」 籲政府深化溝通 (17:05)
【Emily Online】回應網民質疑 警稱宣布清場短片非昨午預先錄製 (16:57)
【逃犯條例．衝擊立法會】六宗教領袖座談會：對示威者蓄意破壞深感痛心 籲市民抵制破壞法紀行為 (16:51)
【逃犯條例．衝擊立法會．多圖】市民助清理立會外圍 不怕遭警當示威者：垃圾袋有什麼攻擊性 (16:50)
被指無提切除子宮肌瘤手術可致不育 婦產科醫生遭索償 (16:49)
【逃犯條例．衝擊立法會】香港美國商會支持和平表達意見 相信暴力示威不反映多數市民聲音 (16:48)
【逃犯條例．衝擊立法會】陳方安生：暴力弄巧反拙 惟政府應反省示威者為何使用暴力 (16:42)
【逃犯條例．衝擊立法會】港澳辦中聯辦：堅決支持追究刑責 外交部駐港公署：任何有良知的人都應義憤填膺 (16:13)
【逃犯條例．衝擊立法會．短片】文字紀錄未見記者問示威者「視死如歸」 特首辦：主要記錄林鄭所答問題 (15:53)
興德前校長陳章萍虛假文書罪脫 (15:40)
石蔭邨鄰舍打鬥 辯方：女被告曾被事主女兒取笑廣東話不正 (15:23)
大圍裝修工人天台猝死 (14:59)
替朋友賣手機訛稱被劫9000元貨款 女子報假案判感化12個月 (14:40)
大圍新翠邨六旬漢墮斃 (14:14)
【逃犯條例．衝擊立法會】建制派嚴厲譴責示威者 促警方盡快緝兇 (13:45)
【逃犯條例．衝擊立法會】民主派籲林鄭月娥拿出誠意溝通 (12:45)
男子樂富站阻港鐵車門 罰款1000元 (12:43)
【逃犯條例．衝擊立法會．短片】梁君彥︰立法會受嚴重破壞 未來兩周不能舉行會議 (12:33)
陳淑莊佔中案提上訴 (12:15)
【逃犯條例．衝擊立法會】警到立法會大樓蒐證 議員到場了解 (11:48)
【逃犯條例．衝擊立法會】梁美芬梁繼昌獲准入立法會 鄭松泰質疑有特權 (11:09)
【逃犯條例．衝擊立法會】譚耀宗譴責衝擊立法會 「年輕人為一時發泄無濟於事」 (10:43)
【逃犯條例．衝擊立法會】《環時》籲社會向暴力說不：內地香港血濃於水 我們永遠都盼香港好 (10:28)
【逃犯條例．衝擊立法會】市民不滿林鄭發言 「面子真的那麼重要？」 「連儂牆」寫字條勸勉學生 (09:58)
【逃犯條例．衝擊立法會】行政會議禮賓府重開 不設採訪區 (09:56)
跑馬地藍塘道單位遇竊 失近百萬元財物 (09:45)
【逃犯條例．衝擊立法會】市民自發悼念離世年輕人 稱林鄭所言：全部都是廢話 (09:34)
【逃犯條例．衝擊立法會】尹兆堅：林鄭譴責衝擊屬火上加油 湯家驊：回歸22周年將是香港失去法治一天 (09:22)
【逃犯條例】民主派選委禮賓府請願 急籲特首回應市民訴求 (09:20)
【逃犯條例．衝擊立法會】示威者衝擊立會 特朗普：他們都是為了追求民主 (08:33)
【逃犯條例．衝擊立法會】盧偉聰否認設「陷阱」 令示威者闖入立法會大樓 (08:10)
【逃犯條例．衝擊立法會】林鄭月娥譴責衝擊立法會行為 將追究違法行為 (07:48)
【立法會清場．短片】防暴警入立法會 會議廳無示威者 警登小巴查證件 (01:55)
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流浮山貨倉遇竊 失5萬元手機零件
(09:03)
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凌晨4時許，流浮山深灣路一個貨倉疑遭人爆竊，貨倉出入口的門鎖被撬。經初步點算，貨倉損失14箱手提電話零件，總值5萬元。警方到場調查。
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