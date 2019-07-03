【逃犯條例】警拘12人最細14歲　「佔旺畫家」被捕 (22:54)

另外，有消息指出，綽號「佔旺畫家」、31歲的潘浩超（前名潘運瑭）今日在旺角區被捕，他6月21日包圍警總當日涉嫌襲警、刑事毁壞及公眾地方行為不檢。而在7月1日衝擊立法會當晚，他涉嫌「強行進入」立法會及刑事毁壞，將被通宵扣留調查。據悉他在傳媒的現場直播片中被認出。

撐警集會暴力事件拘5男1女

另外，警方就6月30日一個在中區舉行的撐警集會期間發生的多宗案件共拘捕5男1女，年齡介乎20至72歲，涉嫌「藏有攻擊性武器」、「襲擊致造成身體傷害」、「普通襲擊」及「在公眾地方打架」。

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